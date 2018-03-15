شكرى : نتطلع إلى تعزيز التعاون مع إيطاليا

سامح شكرى وزير الخارجية

سمر السيد:



التقي وزير الخارجية، سامح شكري صباح اليوم الخميس، نظيره الإيطالي أنجلينو ألفانو، علي هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالعاصمة الإيطالية روما، .



وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية أعرب خلال المقابلة عن تقدير مصر للجهود التي قامت بها الحكومة الحالية، والوزير "ألفانو" لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، مشيرا إلى تطلع القاهرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في ظل الحكومة الجديدة، وعلي ضوء العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.



و أشاد وزير الخارجية بالإنجاز الذي حققته شركة "ENI" فيما يتعلق بحقل "ظهر" وهو الأمر الذي يعد من أبرز نجاحات التعاون المصري الإيطالي، ويدفع الجانبين إلي تشجيع استئناف انعقاد مجلس رجال الأعمال المصري الإيطالي المشترك.



وأوضح "أبو زيد" أن الوزيرين أكدا علي تشابك المصالح المصرية الإيطالية في مجال الطاقة، على اعتبار أن مصر في طريقها لأن تصبح مركزاً لتداول وتجارة الغاز في جنوب المتوسط.



وفيما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية، أكد "شكري" أهمية تنفيذ اتفاق التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال العمالة المهاجرة، مع الإشارة إلي أهمية استثمار أوروبا وإيطاليا فى مجال الهجرة غير الشرعية، من خلال دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول المصدرة للهجرة دون الاقتصار علي الأساليب الأمنية وحدها.



و قدم وزير الخارجية شرحا حول العملية الشاملة "سيناء 2018" مشددا علي الدور المصري الرائد في محاربة الإرهاب علي كل الأصعدة.

وأضاف "أبو زيد" أن الوزير الإيطالي اهتم بالتعرف علي مستجدات الموقف المصري فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، لاسيما الأزمة الليبية، مثنيا علي الدور المصري تجاه هذه الأزمة، وفي المنطقة بوجه عام.



وقد استعرض وزير الخارجية الاتصالات التي تقوم بها مصر مع جميع الأطراف الليبية، من أجل المساعدة في بناء التوافق الوطني وتوحيد مؤسسات الجيش الوطني.

