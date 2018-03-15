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اقتصاد وأسواق
وصول جثمان قتيل ميلانو مساء اليوم
الخميس 15 مارس 2018 02:36 م
محمد سعفان
أخر الأخبار
محمد سعفان
دعاء حسني:
يصل إلي مطار القاهرة، جثمان المواطن محمد عادل شحاته، الذي توفي في حادث بمدينة ميلانو الإيطالية، إثر طعنه بآلة حادة على يد زميله المصرى،علي رحلة مصر للطيران رقم 704 فى السادسة مساء اليوم .
وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة والهجرة، قد أصدر تعليمات فور علمه بالحادث، لمكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة إجراءات نقل الجثمان، و سير التحقيقات أولا بأول، ومتابعة حقوق المتوفي.
وتلقى الوزير تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بميلانو، عزت عمران، أشار فيه إلى أن الرحلة التى ستقل جثمان المتوفى، أقلعت من ميلانو فى الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم، وتصل مطار القاهرة فى السادسة مساء .
وأشار إلي أنه بمتابعة الحادث تبين أن العامل المتوفي من الشرقية، و هو من مواليد 18 أبريل 1981، وحدثت مشاجرة في السكن مع عامل مصري من الفيوم، واعتدي الأخير علي "محمد" بآلة حادة" سكين" مما أدى إلى وفاته، وقام المكتب بمتابعة سير التحقيقات.
وزارة القوى العاملة والهجرة
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