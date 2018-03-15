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اقتصاد وأسواق
الطماطم بخمسة جنيهات و العنب 30
الخميس 15 مارس 2018 02:10 م
الطماطم
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الطماطم
الصاوي أحمد:
تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس، وقد تراوحت أسعار الطماطم بين 3 - 5 جنيهات بدلا من جنيهين، قبل أسبوع والبطاطس من 2 - 3.5 والبصل 2.5 - 5 جنيهات، والثوم الأخضر بـ 5 جنيهات و"الخزين" 12جنيها.
وأكد تجار في الأسواق أن كيلو الخيار سجل 6جنيهات، والباذنجان الرومي 4 و الباذنجان الأبيض و"العروس " 5 جنيهات، والليمون 12 جنيها والكوسة 5 جنيهات .
وأوضحوا أن كيلو الفلفل البلدي /الرومي تراوح بين 8 - 10 جنيهات، والملوخية 10جنيهات، والجزر 4 - 7 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 5 - 8 جنيهات، والسبانخ من 5-6جنيهات.
وقد واصلت أسعار الفاكهة ارتفاعها وسجل كيلو الكنتالوب 6.5ا - 8 جنيهات و البرتقال أبوسرة 6.5 واليوسفي 5 جنيهات و الموز 10جنيهات، والتفاح المستورد الأحمر 25جنيها، والعنب الأحمر30 جنيها والجوافة 7.5جنيه.
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