مطروح تبدأ تطوير العشوائيات من الطابية

علاء أبوزيد

صادق : 8 آلاف متر مربع لتنفيذ مشروع المجمع السكنى



مصدر : مطالبة الأهالى باستكمال أوراق مساكنهم القائمة لتوقيع العقود الجديدة



معتز محمود:



تسعى محافظة مطروح إلى البدء قريبا فى تطوير عدد من المناطق العشوائية، وفى مقدمتها منطقة الطابية لتحويلها إلى منطقة حضارية تليق بمكانة المحافظة السياحية، والطفرة التنموية التى تشهدها.



وتأتى الخطوات التنفيذية للمحافظة بعد أن وقعت 4 بروتوكولات تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير 4 مناطق عشوائية بتمويل 75 مليون جنيه منذ عدة أسابيع .



وكشف المهندس خلف صادق، مدير مديرية الإسكان بمطروح، عن أن المرحلة الأولى لتطوير العشوائيات، ستكون فى منطقة الطابية.



وأضاف لـ " المال " أنه سيتم إنشاء وحدات سكنية فاخرة لأهالى المنطقة، لافتا إلى أنه تم إعداد ثلاثة نماذج للوحدات السكنية لعرضها على الأهالى للاختيار من بينها.



وأشار إلى أن المساحة الاجمالية المخصصة لتنفيذ مشروع المجمع السكنى تبلغ 8 آلاف متر مربع، لافتا إلى أنه جار إعداد التصور النهائى لتنفيذ أبراج على تلك المساحة.



وأوضح أنه سيتم مع الأهالى الاتفاق على عدد العمارات التى سيتم إنشاؤها على تلك المساحة إما 8 عمارات أو 10 عمارات ، وستكون العمارة مجهزة بمصعدين.



وأشار إلى أن المبالغ المخصصة لأعمال التطوير متاحة بالفعل من خلال صندوق تطوير العشوائيات، لافتا إلى أنه بعد تحديد المستحقين للوحدات، سيتم تحرير عقود لهم ثم بدء أعمال الإزالة والجسات و استصدار التراخيص اللازمة من مجلس المدينة.



وكان اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح قد وقع مع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لتطوير العشوائيات فى ديسمبر الماضى 4بروتوكولات تعاون مع المحافظة، لتطوير 4 مناطق عشوائية بتمويل كامل من الصندوق بتكلفة 75 مليون جنيه .



وشملت البروتوكولات بروتوكول لتطوير منطقة الطابية بإنشاء عمارة سكنية بتكلفة 40 مليون جنيه، وثلاث بروتوكولات لتطوير وإنشاء سوق حضارية، بكل من مدينة الضبعة وسيوة و سيدى برانى بإجمالى تكلفة 35 مليون جنيه .



وأشار الدكتور خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أن مدة البروتوكول 9 أشهر للانتهاء من كل أعمال التطوير وتكون مطروح خالية تماما من العشوائيات بنهاية 2018.



وطالب بتعميم تجربة مطروح على باقى المحافظات كمحافظة رائدة فى القضاء على العشوائيات ونموذج للدولة فى المستقبل.



و كشف مصدر مُطلع بمحافظة مطروح عن أن أعمال تطوير منطقة الطابية من المقرر أن تنتهى خلال 10 أشهر بعد إخلاء سكانها .



وأضاف أنه من المقرر أن يتم إنشاء مجمع سكنى على مستوى جيد من الخدمات والمرافق بتكلفة تتعدى40 مليون جنيه .



وأشار إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ أعمال الإخلاء لسكان الطابية، تمهيدا لبدء أعمال التطوير، لافتاً إلى أن مطروح ستتحمل نفقات إقامة سكان المنطقة خلال الشهور العشرة لحين الانتهاء من تنفيذ المجمع السكنى.



ولفت إلى أن الموعد النهائى لإخلاء المنطقة من السكان هو15 مايو المقبل ، موضحا أنه تم تحديد هذا الموعد بعد الانتهاء من امتحانات العام الدراسى الثانى، تحقيقا للاستقرار النفسى والاجتماعى للطلاب .



وأشار إلى أنه تمت مطالبة الأهالى بضرورة الانتهاء من عملية الإخلاء فى الموعد المحدد، واستكمال كل الأوراق والإجراءات الخاصة بمساكنهم القائمة، تمهيدا لتوقيع العقود الجديدة للوحدات السكنية التى سيتم إنشاؤها مع المحافظة.



وأكد المصدر أنه سيتم تعويض السكان بوحدة سكنية عن كل منزل آيل للسقوط عن طريق قرعة علنية ضمانا للعدالة والشفافية فى التوزيع مع إعطاء الأولوية فى توزيع باقى الوحدات السكنية المتبقية لسكان المنطقة.



يُشار إلى أن "أبو زيد" قام فى يناير 2016 بتفقد منطقة الطابية بمدينة مرسي مطروح، للتعرف عن قرب علي مشكلات المواطنين والاستماع إليهم ومعاينة المنطقة علي الطبيعة و وضع حلول فورية للمنطقة .



وقد تفقد المحافظ منازل أحد المواطنين بالمنطقة لمعاينة المنازل علي الطبيعة، وتبين سوء حالة المنازل وأنها تحتاج إلي إعادة النظر للمنطقة، حفاظا علي أرواح المواطنين والأطفال وتلبية لمطالبهم .



وقرر المحافظ حصر جميع المنازل بالطابية، وتكليف رئيس مدينة مرسي مطروح بتخصيص لجنة لرفع المنطقة مساحيا، تمهيدا لوضع الحلول الفورية وعقد لقاءات مع أصحاب المنازل .