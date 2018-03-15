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بورصة وشركات
غاز مصر توقع عقد مشروع بالأردن بقيمة 13 مليون دولار
الخميس 15 مارس 2018 01:16 م
غاز مصر
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غاز مصر توافق على زيادة رأسمالها بالأسهم المجانية
غاز مصر
رجب عزالدين
أعلنت شركة "غاز مصر"، عن توقيع عقد مع شركة إنبى لتنفيذ خط صلب بمنطقة الشمال بالمملكة الأردنية الهاشمية، بقيمة 13 مليون دولار، لصالح "فجر" الأردنية.
وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن هذا المشروع سيحافظ على استمرارية العمل فى المملكة الأردنية، علاوة على تحقيق ربحية مناسبة، ومن المقرر البدء فى تنفيذ التعاقد خلال 2018 لمدة عامين.
وأعلنت الشركة، فى نهاية يناير الماضى، عن توقيع عقد تنفيذ شبكة الغاز الطبيعى للمرحلة الأولى لمساحة 40 ألف فدان، مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بقيمة 771 مليون جنيه.
وأنشأت شركة "غاز مصر" فى عام 1983، وتمتلك شركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 80% من أسهمها، ويبلغ رأسمالها 120 مليون جنيه، موزعاً على 12 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.
وتعمل الشركة فى مجال تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي كمقاول عام، والقيام بجميع الأعمال المرتبطة بتلك الأنشطة، واستغلال إمكانيات وطاقات الشركة المتاحة في تقديم خدماتها للغير داخل قطاع البترول أو خارجه.
غاز مصر
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