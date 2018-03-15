إقبال كبير من العاملين بالمقاولون العرب على شهادة أمان المصريين

المال- خاص



وجه العاملون بشركة المقاولون العرب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على شهادات "أمان المصريين" التى أطلقها الرئيس حرصا منه على توفير الحماية التأمينية للعامل وأسرته، وعلى مدار الساعات الماضية شهدت مواقع العمل المختلفة للشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها بأنحاء مصر إقبالا كبيرا من العمال الذين سارعوا لشراء الشهادة.



وكان المهندس محســن صــلاح رئيس شركة المقاولون العرب قد عقد اجتماعــا بقيـــادات الشركة والمسئولين بصندوق تأمين العاملين لاتخاذ كل الاجراءات التى تضمن النجاح والتيسير في توفير " شهادة أمان المصريين " لجميع العمالة بالشركة بالتقسيط على العامل بصفات التعاقد المختلفة ( فئات / مكافأة شاملة / ربط أجر/ يومية) التى تعمل فى مختلف المواقع والمشروعات والتنسيق مع بنك مصر فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للســـداد المجمـــع وإصــدار الشهادات على أن تنتهى جميع الإجراءات قبل نهاية شهر مارس الحالى.



وأوضح المحاسب حسام الدين إمام نائب رئيس شركة المقاولون العرب، أنه تم توعية العمالة الموجودة بالشركة وعددهم 72 ألف عامل للحصول على شهادة «أمان» للعمالة غير المنتظمة حتى تكون غطاء تأميني إضافى، مؤكدًا أنها خطوة جيدة جدًا لهم وذلك من منطلق المسئولية المجتمعية لشركة المقاولون العرب ومساهماتها المستمرة في تنفيذ خطط الدولة التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومي ودعم العامل البسيط بغطاء تأميني يكفل له قدراً من الحماية وتأمين مستقبل أسرته، مشيرا إلى أن الشركة تؤمن على العمالة المؤقتة التى تستعين بها فى تنفيذ المشروعات القومية الضخمة وأن هناك بوليصة تابعة لشركة قناة السويس للتأمين قدرها 50 ألف جنيه تصرف قيمتها فى حالة وفاة العامل سواء بالعمل أو فى حادث.