باسل سماقية: قطونيل تولى أهمية كبيرة للمشروعات الخيرية

❏ إيراداتنا تجاوزت 500 مليون جنيه فى عام 2017



المرسى عزت وأحمد صبرى



قال باسل سماقية رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات قطونيل أن المجموعة لا تتوان عن دعم المشروعات الخيرية.



وأضاف سماقية فى حواره مع المال أن قطونيل قدمت الدعم لعدة جهات خيرية منها مستشفى سرطان الاطفال 57357 وبنك الطعام وغيرها من الجهات التى تهتم بالأكثر احتياجا.



ولفت سماقية إلى أن قطونيل تولى اهمية متزايدة بدعم اعمال الخير داخل مصرالبلد الذى احتضن مصانع المجموعة منذ بدء عملها عام 1999.



وأضاف أن المجموعة قررت أن تقوم بدعم حملة كاملة وهى حملة اتأكد للتوعية بمخاطر سرطان البروستاتا.



وأشار إلى أن مجموعة قطونيل تدرس الطرح فى البورصة المصرية كخطوة نحو توسيع اعمال الشركة.



بداية قال باسل سماقية رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات قطونيل أن المجموعة لا تتوان عن دعم الهيئات والمؤسسات الخيرية التى تهدف إلى سد احتياجات الأكثر فقرا.



ولفت سماقية فى حواره مع المال أن الشركة ساهمت فى دعم الكثير من المشروعات الخيرية سواء مستشفيات معالجة السرطان او بنك الطعام وغيرها من الجمعيات الخيرية التى تهدف إلى دعم محدودى الدخل والاكثر فقرا.



واشار سماقية إلى أن مجموعتة قطونيل رغبة منها فى مزيد من تقديم خدماتها المجتمعية فى مصر فقد قامت بدعم حملة اتأكد للتوعية ضد مرض سرطان البروستاتا وهى حملة تقوم بها المجموعة كدعم كامل منها للمجتمع المصرى.



وأضاف أن حملة «إتأكد» تهدف إلى إلقاء الضوء والتوعية بسرطان البروستاتا، والعمل على تغيير طريقة التفكير لدى الرجال، وإعطائهم المجال والثقة للحديث عن صحتهم، والقيام بالفحوصات المنتظمة لاكتشاف المرض فى مراحله المبكرة، والتى تزيد من فرص العلاج.



وأوضح أن الحملة تأتى استكمالًا للدور الذى تلعبه قطونيل فى المجتمع، من خلال نشر الوعى اللازم بين المصريين بمخاطر سرطان البروستاتا ومدى شيوعه، خاصة وأنها تخدم شريحة كبيرة من الرجال فى المجتمع المصرى، وذلك بمبادرات ذات تأثير تنموى مستدام.



وأضاف سماقية أنه سيتم إعادة استخدام أقمشة الطقم الذى دخلت من خلاله مجموعة جينيس للارقام القياسية لتصنيع أكبر عدد من الأطقم ذات الحجم الطبيعى وبيعها وتخصيص ربحها بالكامل فى تبرع لصالح المعهد القومى للأورام.



ولفت إلى أن «اتأكد» حملة طبية موسعة للكشف المجانى على اكثر من 10 الاف مواطن مع احدى المعامل المتخصصة تحت اشراف وزارة الصحة والسكان عن طريق عدد من السيارات المتنقلة خلال شهر مارس الجارى مجانا لتقديم خدمات الفحص الكامل للرجال فوق سن الاربعين.



من ناحية أخرى، كشف سماقية عن أن مجموعة شركات قطونيل تدرس الطرح فى البورصة المصرية قائلا نفكر بالفعل فى قرار الطرح فى البورصة لكن توقيت الطرح لم يتم تحديده بعد.



وأضاف سماقية أن المجموعة حققت مبيعات خلال العام الماضى تصل إلى ما يتجاوز 500 مليون جنيه موزعة بواقع %75 للسوق المحلية و%25 للسوق التصديرية.



واشار إلى أن منتجات الشركة التصديرية لا تختلف عن المحلية هى نفس الخامات والجودة فالشركة تؤمن أن تغطية احتياجات السوق احد اهم اولوياتها.



واضاف أن الشركة ستتوسع فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة عن طريق زيادة افرع المحال التابعة لها وكذلك التوسع فى المصانع القائمة.



واشار إلى أن الاجراءات الاقتصادية الاخيرة التى اتخذتها الحكومة المصرية وصانعى القرار فى مصر اجراءات متميزة قللت الاستيراد وشجعت على التصنيع المحلى وايضا زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالاسواق الخارجية.



واكد أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى امام الدولار جعل المنتجات المصرية اكثر تنافسية سعريا فى الاسواق العالمية ومن ثم شجع على التصدير وزيادة العملة الدولارية فى مصر الناتجة عن العمليات التصديرية.



ولفت إلى أن المصنعيين فى مصر كافة اصبح لديهم مزايا متعددة بعد القرارات الاقتصادية الاخيرة ستدفعهم إلى زيادة حصية مصر من العملات الاجنبية ومن ثم زيادة احتياطى البنك المركزى.



وأشار إلى أن الاستيراد قل كثيرا وهذا امر ايجابى يدفع إلى اقامة العديد من المشروعات الصناعية التى تعمل على توفير الاف من فرص العمل لابناء الشتعب المصرى.



واستبعد سماقية أن تقوم مجموعة قطونيل باقامة مصانع فى الدول المجاورة مؤكدا على أن قطونيل لن تتوسع الا فى مصر ولن تزيد استثماراتها التصنيعية الا فى مصر فمصر هى بلد الصناعة وفقا لتعبيره.



وأشار سماقية إلى أن عام 2018 سيشهد مزيدا من التوسعات فى اعمال المجموعة خاصة وأن المجموعة تؤمن ايمانا راسخا بان مصر سوقا واعدة وقادرة على استقبال المزيد من الاستثمارات.



وأضاف سماقية أن المجموعة لديها 4 مصانع تعمل على انتاج كافة احتياجاتها من الأقمشة والأستك والمطابع والتصميمات والتغليف والخياطة فالمجموعة متكاملة.



ولفت إلى أن قطونيل ليست مؤسسة انتاج ملابس داخلية فقط بل هى صرح صناعى متكامل



وأكد أن المملكة العربية السعودية شهدت نموا فى مبيعات قطونيل ولدينا عدد من المحال التجارية التى تحمل شعار قطونيل ونسعى إلى افتتاح المزيد من الأفرع بالمملكة.



وشملت حملة اتأكد التى اطلقتها المجموعة للتوعية ضد سرطان البروستاتا دخول قطونيل «جينيس» للأرقام القياسية العالمية وذلك بتسجيل رقمين قياسيين جديدين لأكبر قميص وشورت داخلى فى العالم من القطن الخالص (تحطيم رقم قياسى عالمى، وتحقيق رقم قياسى عالمى آخر جديد لأول مرة).



يذكر أن الدكتور محمد كيلانى، أستاذ مساعد طب الاورام بكلية الطب جامعة عين شمس، قد قال مؤخرا أن الإحصائيات الطبية أظهرت أن سرطان البروستاتا هو رابع أخطر أنواع السرطانات المميتة فى مصر والعالم، كما أن خطورته تأتى من أن أكثر من %9 من تعداد السكان فى مصر تقع فى الفئة العمرية من الرجال فوق الـ 40 سنةالأكثر تعرضًا للإصابة به، كما أن %65 من الرجال الذين يصابون بالمرض لا يتلقون العلاج أو يتم فحصهم فى مراحل متأخرة لذلك لا يتم شفائهم ويواجهون الموت مؤكدا أن الكشف المبكر ضرورى للحد من المرض.



قطونيل هى مجموعة مصرية متخصصة فى صناعة الملابس الداخلية والمنتجات القطنية، تأسست فى عام 1999 تستحوذ على حصة سوقية تصل إلى 50٪ وتمتلك المجموعة قوى عاملة تقدر بأكثر من 5 آلاف عامل، ذلك فى أكثر من 300 فرع بيع مباشر و4 مصانع فى مصر بما فى ذلك؛ مصنع جسر السويس، ومصنع مدينة العاشر من رمضان، ومدينة الخانكة الصناعية. كما استطاعت قطونيل توسيع بصمتها فى الأسواق الأوروبية والعربية والشرق الأوسط بفروع بيع مباشر تابعة للمجموعة وأيضًا شبكة وكلاء واسعة حول العالم.