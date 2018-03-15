محمود خطاب: بى تك ترصد 15 مليون جنيه للتنمية المجتمعية

محمود خطاب بى تك

❐ دعم مستمر لبنوك الطعام والمستشفيات الخيرية

❐ تدريب الموظفين والتجار على أحدث النظم الضريبية والمحاسبية

❐ دعم مبادرة «هنتمم الفرحة» لتجهيز عرائس بعدة محافظات

❐ مبادرة جديدة «سوا فى الفرحة» للموظفين

❐ إضافة 200 مليون جنيه استثمارات العام الحالى

❐ المبيعات المتوقعة تتجاوز 4.3 مليار



المرسى عزت



قال الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «بى تك»، إن الشركة رصدت 15 مليون جنيه للمبادرات المجتمعية خلال العام الحالى، مشيرا إلى أنها كانت قد رصدت 12 مليونًا لذلك خلال 2017، مقارنة بـ7 ملايين جنيه في 2016.



وأشار خطاب إلى أن «بى تك» تعمل وفق 3 مستويات فيما يتعلق بمسئوليتها المجتمعية، الأول يقوم على التبرع المادى لعدة جهات خيرية تشمل بنوك الطعام ومستشفيات خيرية وبنك الحياة الكريمة وغيرها من الجهات الخيرية.



أما المستوى الثانى من عمل الشركة فأكد خطاب أنه عمليات التدريب والتطوير لتجار وشركات القطاع العام، لرفع كفاءة العاملين بتلك المنشآت حسابيا وضرائبيا واتباع أحدث نظم تخزين المنتجات.



كما يشمل المستوى الثانى من المسئولية المجتمعية للشركة تأهيل المعلمين فى المدارس الحكومية بالتعاون مع مؤسسة «التعليم أولا»، إلى جانب بنك المهارات والذى يختص بتأهيل العاملين فى شركات وحرف مختلفة ليصبحوا أكثر قدرة على إدارة أعمالهم.



وأضاف أن ذلك المستوى يتضمن أيضا ما تقوم به الشركة بمركز دندرة فى الصعيد، والذى يعمل على تدريب أبناء محافظات الصعيد على عمليات الصيانة وخدمات ما بعد البيع، وكذلك «بى تك أكاديمى» التى تعمل بمجال التدريب.



ويتضمن المستوى الثالث من الخدمة المجتمعية لشركة بى تك، خدمة ذوى الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم على التأقلم فى المجتمع.



وأشار خطاب إلى أن «بى تك» أيضا تقدم مبادرة «هنتمم الفرحة» التى تم إطلاقها ديسمبر الماضى بهدف إهداء الأجهزة المنزلية والكهربائية لعدد ألف عروس فى 10 محافظات، بواقع 100 حالة مستحقة فى كل محافظة، بإجمالى 4.5 مليون جنيه، من أجل مساعدتهن لإتمام الزواج.



وأكد أن المبادرة تستهدف الوصول هذا العام إلى 17 محافظة جديدة، بواقع 1700 عروس، ومن المخطط أن يتحول ذلك إلى مبادرة سنوية.



واستعرض خطاب اجمالى الاستثمارات التى ستضخها الشركة، مشيرا إلى أنها ستصل إلى 200 مليون جنيه العام الحالى، قائلا لـ«المال» إن ذلك المبلغ سيتم تمويله من الأرباح المرحلة إلى جانب تسهيلات بنكية.



وأشار إلى أن إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها فى 2017 بلغ 150 مليون جنيه، مضيفا أن إجمالى مبيعات الشركة المتوقعة العام الحالى سيصل إلى 4 مليارات و335 مليون جنيه، مقارنة بمبلغ 3 مليارات و437 مليون جنيه العام الماضي.



وأوضح أن مبيعات «بى تك» فى عام 2014 بلغت مليارا و409 ملايين جنيه، ارتفعت إلى مليار و662 مليونًا عام 2015، ثم إلى 2 مليار و358 مليون جنيه خلال 2016، لافتا إلى أن الشركة ستزيد مساحة أفرعها البيعية إلى ما يتجاوز 52 ألف متر مربع على مستوى الجمهورية خلال العام الحالى وزيادة عدد الأفرع التابعة إلى 75 فرعا.



ولفت خطاب إلى أن «بى تك» ستعمل على توفير أكثر من 500 فرصة عمل جديدة خلال العام الحالى، مشيرا إلى أن الشركة ستعمل على زيادة أجور العاملين لديها وزيادة مهاراتهم وإنماء حسهم التطوعى والمجتمعى بالمشاركة فى مبادرة «سوا فى الفرحة» التى ستبدأ العام الحالى، مؤكدل أن مشاركة العاملين بالشركة فى المبادرة ستكون بأجر كامل.



وأوضحت أن أكاديمية بى تك استطاعت تقديم 65000 ساعة تدريبية للعاملين، منها %30 تم تخصيصها للتعلم عن بعد، بواقع 20000 ساعة، فضلا عن تدريب 5500، بواقع 2100 موظف، و3800 برنامج تدريبى عبر الانترنت، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من منحة تعليمية لموظفى «بى تك» الراغبين فى الارتقاء بمستواهم التعليمى من مؤهل متوسط وفوق المتوسط إلى مؤهل عال، كما قدمت الشركة الدعم لراغبى الحصول على رسائل الماجيستير والدكتوراه.



وأشار إلى أن «بى تك» تخطط لزيادة البيع عن طريق الأون لاين إلى %15 العام الحالى، مقارنة بنسبة %7 العام الماضي.



واستبعد خطاب فتح أفرع للشركة خارج مصر رغم الطلبات التى تتلقاها فى الوقت الحالى، قائلا: «مصر لا تزال على رأس الدول الواعدة والتى تحتاج إلى مزيد من الأفرع».



وتعد «بى تك» من أكبر السلاسل المتخصصة فى بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية فى مصر، وتقدم أنظمة تقسيط متنوعة، بنسبة تعثر فى السداد من قبل العملاء لا تتعدى النصف فى المائة.