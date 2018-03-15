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جهاز المشروعات ضخ 16.7 مليار جنيه لـSMEs خلال 4 سنوات
الخميس 15 مارس 2018 12:23 م
المشروعات الصغيرة
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المشروعات الصغيرة
أحمد الدسوقى
قالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز ضخ 16.7 مليار جنيه لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسة عام 2014 حتى نهاية يناير 2018 الماضي، ما يوازي 50% من إجمالي التمويل الذي قدمه الجهاز طوال فترة عمله منذ 1992 والبالغ قدرها 34 مليار جنيه.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها بالملتقى، الذي عقدته أمانة المرأة بحملة دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية، التي أقيمت بمقر جمعية سيدات مصر، بحضور الدكتورة هدى جلال أمينة المرأة بحملة كلنا معك من أجل مصر.
ولفتت إلى أن عدد المشروعات التي تم تمويلها للمرأة في عهد الرئيس وصل إلى 44% من إجمالي التمويل، الذي قدمه خلال تلك الفترة، وبذلك تضاعف عن السنوات الماضية، التي كانت مشروعات السيدات لا تتعدى 25% من حجم المشروعات الممولة.
وأشارت جامع إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ إستراتيجية طموحة تتبناها الدولة، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات للنهوض بالمرأة المصرية اقتصاديًا، وتشجيعها على ريادة الأعمال واستغلال طاقتها وإمكانياتها في العمل الحر، وإقامة مشروعات توفر لها ولأسرتها حياة كريمة ومردود اقتصادي يرفع من مستوياتهن المعيشية.
وأضافت أن الجهاز يتبني تنفيذ العديد من المبادرات لخدمة المرأة المصرية، بالتعاون مع العديد من الدول المانحة والمؤسسات القومية والجمعيات الأهلية، منها برنامج دعم سيدات الأعمال.
وأوضحت أنه تم تدريب 357 سيدة من صاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على تطوير إمكانياتهم الإدارية، والمحاسبية والتكنولوجية والتسويقية بهدف رفع كفاءة مشروعاتهم وتأهيلهم لامتلاك وإدارة مشروعات أكبر، ومشروع قرية واحدة منتج واحد الذي يعمل على رفع كفاءة السيدات العاملات في التجمعات الإنتاجية، وتوفير فرص أفضل لتسويق إنتاجهن واستفادت منه 900 سيدة وفتاة.
إضافة إلى تدريب 561 سيدة على إدارة المشروعات متناهية الصغر والقيادات النسائية داخل تلك التجمعات، وتدريب 1286 سيدة وفتاة من خلال برنامج ( تمكين فى مشروعك) بهدف تأهيلهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية في الصغر، وتوفير الآلاف من فرص العمل بمشروع تشغيل الفتيات في مبادرات العناية بصحة الأم والطفل، ومشروع رفع كفاءة رياض الأطفال بالتعاون مع البنك الدولي- الاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن الجهاز يراعي وصول المرأة لكافة خدماته والاستفادة منها، سواء التمويلية أو التسويقية أو التدريبية.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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