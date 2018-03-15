صناديق الاستثمار تسجل صعودًا جماعيًّا لأول مرة منذ أسابيع

البورصة المصرية

أحمد على



نجحت وثائق صناديق الاستثمار فى استغلال تحركاتها الصاعدة فى الأسابيع الماضية، لتسجل صعودًا جماعيًّا لأول مرة منذ فترة كبيرة قد تمتد لـ5 أسابيع، مدعومة بارتفاع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 الكبير فى الأسبوع الماضى.



وشهدت تعاملات وثائق صناديق الاستثمار فى الأسبوع الماضى، تحقيق فئة صناديق "الأسهم" أعلى معدلات العائد إذ بلغ حدها الأقصى نحو %5.16، فيما تلتها فئة المتوازنة بتحقيق معدل عائد بلغ حده الأقصى %4.42.



كما شهدت تعاملات صناديق الاستثمار تحقيق صندوق البنك الأهلى المتحد "الفا" بفئة الأسهم لأعلى معدل عائد استثمارى خلال الأسبوع الماضى نحو %5.16 بقيمة 25.68 جنيه للوثيقة.



ونجحت البورصة الأسبوع الماضى فى تحقيق مكاسب بنحو 1029 نقطة، وسط مكاسب قيمتها 83.6 مليار جنيه لرأس المال السوقى ليغلق عند 975.9 مليار جنيه، مقارنة بـ892.3 مليار جنيه الأسبوع السابق.



وأغلق مؤشر البورصة الثلاثينى بارتفاع نحو %7 عند مستويات 16472 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو %4 ليغلق عند مستوى 895 نقطة، وصعد أيضًا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بواقع %6.5 مغلقًا عند مستويات 2243 نقطة.



وجاء صعود الأسبوع الماضى مدعوما بمشتريات الأجانب بواقع 940.13 مليون جنيه، والمؤسسات البالغة 684.55 مليون جنيه، وارتفاعات الأسهم القيادية.



وسجلت تداولات الأسبوع الماضى 9 مليارات جنيه، عبر 161 ألف عملية منفذة على أسهم 1.3 مليار ورقة مالية، فيما بلغت تداولات بورصة النيل 7.2 مليون جنيه.



كما سجلت تداولات الأسبوع الماضى 9 مليارات جنيه، عبر 161 ألف عملية منفذة على أسهم 1.3 مليار ورقة مالية، فيما بلغت تداولات بورصة النيل 7.2 مليون جنيه.



ومن بين الأسهم الداعمة لارتفاعات المؤشر الثلاثينى هذا الأسبوع أيضًا سهم أوراسكوم كونستراكشون، والسويدى للكابلات بدعم من توقعات الفوز بعقد مشروع الحمراوين.



وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية نقلت مؤخرا عن مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تتطلع إلى توقيع عقود تنفيذ مشروع إنشاء أول محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بمنطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بقدرة 6000 ميجاوات قبل يوليو المقبل.



وسجل سهم البنك التجارى الدولى الأسبوع الماضى صعودًا نسبته نحو %8 من مستويات 78.7 إلى 85 جنيها، كما سجل سهم الشرقية -إيسترن كومبانى صعودا بواقع %16، من 550 إلى 640 جنيها، كما ارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة % 8.4 من مستوى 10.1 إلى 10.95 جنيه، وسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة بنحو %6 من 22.66 جنيه، إلى 23.94 جنيه.



«الأهلى الأول» يعود لقمة «المتوازنة»



عاد صندوق البنك الأهلى الأول إلى صدارة قائمة فئة الصناديق المتوزانة بعد غياب كبير، إذ ارتفع بنسبة %4.42 بقيمة 45.56 جنيه للوثيقة مقارنة بـ43.63 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.



وفى المركز الثانى جاء صندوق مصر الخير بنسبة صعود قدرت %3.61 بقيمة 23.25 جنيه للوثيقة، تلاه ثالثًا صندوق بنك مصر الأول بنسبة ارتفاع فى قيمة وثيقته بلغ %2.90 بقيمة 219.24 جنيه، ورابعًا حل صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسى» بنسبة ارتفاع %2.74 بقيمة 260.75 جنيه.



فى المركز الخامس سجل بنك كريدى أجريكول "الثقة" حضوره بنسبة ارتفاع قدرها %2.61 بقيمة 247.64 جنيه للوثيقة، وتلاه صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بنسبة % 2.59 بقيمة 186.61 جنيه. وسابعًا حل صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» بنسبة ارتفاع قدرها %2.47 بقيمة 13.38جنيه، وثامنًا جاء صندوق بنك «الكويت الوطنى الميزان» بنسبة %2.28 مسجلًا 335.40 جنيه.



«الأهلى المتحد - ألفا» فى مقدمة «الأسهم»



نجح صندوق البنك الأهلى المتحد - ألفا فى اقتناص صدارة ترتيب فئة صناديق الأسهم عن تعاملات الأسبوع الماضى بنسبة صعود بلغت %24.43 بقيمة 82.1 جنيه للوثيقة، تلاه وصيفًا صندوق بنك الأهلى الثانى بنسبة ارتفاع فى قيمة وثيقته قدرها %5.06 لتسجل مستوى 82.1 جنيه.



وفى المركز الثالث حضر صندوق البنك المصرى الخليجى بنسبة صعود فى قيمة وثيقته بـ%4.88 لتسجل 327.2 جنيه، ورابعًا جاء صندوق بنك القاهرة بنسبة ارتفاع %4.66 بقيمة 141.68 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل صندوق جريدى أجريكول مصر الأول بنسبة %4.61 بقيمة 491.23 جنيه.



«أروب للتأمين»



يتصدر «النقدية»



سيطرت شركة «بلوم مصر» لإدارة الأصول على صدارة صناديق النقدية خلال الأسبوع الماضى، عبر احتلال صندوق «أروب للتأمين» – المدار بواسطتها- المركز الأول بنسبة ارتفاع %0.31 بقيمة 140.61 جنيه، فيما سجل صندوق بلوم مصر النقدى بنسبة %0.29 بقيمة 229.76 جنيه.



وسجل صندوق البنك التجارى الدولى "أصول" المركز الثالث بنسبة صعود %0.28 بقيمة 322.11 جنيه، فيما حل رابعًا صندوق بنك مصر النقدى بقيمة 34.463 جنيه للوثيقة بنسبة ارتفاع %0.28.



وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد ارتفعت وثيقة البنك العقارى المصرى العربى «المصرى» بنسبة%0.26 لتسجل 164.637 جنيه لتحتل صدارة ارتفاعات الدخل الثابت، تلاه صندوق البنك العربى الأفريقى "جذور" بنسبة صعود %18.136 بقيمة 0.25 جنيه، وخلفه ثالثًا صندوق بنك القاهرة الثابت بنسبة %0.25 بقيمة 169.29 جنيه للوثيقة، ورابعًا صندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %0.25 بقيمة 1450.97 جنيه، وخامسًا حل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة %0.18 بقيمة 205.47 جنيه للوثيقة.



«مصر الرابع»



هلال «الإسلامية»



اقتنص صندوق بنك مصر الرابع صدارة فئة الصناديق الإسلامية بارتفاع فى قيمة وثيقته بنسبة %2.69 لتسجل 23.293132.83 جنيه، وحل خلفه صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الوفاق» بنسبة %2.66 بقيمة 19.31 جنيه للوثيقة، وثالثًا جاء صندوق بنك البركة مصر بنسبة ارتفاع %2.62 بقيمة 135.25 جنيه.



وعلى صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة، صعد صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بنسبة %2.70 بقيمة 192.76 جنيه، فيما صعد صندوق بنك البركة مصر المتوازن بنسبة %0.68 بقيمة 108.32 جنيه للوثيقة.



اداء إيجابى لـ«تحديد الأصول» وثبات نسبى لـ «العملات الأجنبية»



صعدت صناديق تحديد الأصول خلال الأسبوع الماضى، بنسب جيدة بلغت %3.40 لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الأول بقيمة 231.38 جنيه للوثيقة، وبنسبة %3.38 لوثيقة صندوق الثانى بقيمة 787.36 جنيه، وثالثًا جاء صندوق بنك تنمية الصاردات "كنوز" بـ%3.25 بقيمة 206.045 جنيه.



كما سجلت صناديق العملة الأجنبية ثباتًا نسبيًّا فى وثيقة صندوق مصر النقدى الدولار بقيمة 11.4740 دولار بنسبة ارتفاع %0.04، وثبتت وثيقة مصر النقدى اليورو بنسبة عند10.961 يورو.