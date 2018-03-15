EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
المالية تتيح 4.7 مليار جنيه لخمس جهات
الخميس 15 مارس 2018 12:18 م
وزارة المالية المصرية
أخر الأخبار
وزارة المالية المصرية
مها أبوودن:
اعتمد عمرو الجارحي 4 مليارات و700 مليون جنيه، كمخصصات عن شهر فبراير الماضى، لكل من وزارة الصحة وهيئة السلع التموينية، وهيئة السكك الحديدية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
و تضمنت الإتاحات 4 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية، قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن فبراير الماضى.
جدير بالذكر أنه قد تم إصدار ضمانات بمبلغ 190.70مليون دولار لشراء 835.0 ألف طن قمح مستورد.
وشملت الإتاحات أيضا 25 مليون جنيه لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لتمويل تكاليف الحملات الإعلامية للتوعية من مخاطر المخدرات، و 21.9 مليون جنيه لوزارة الصحة، لبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.
وقد تمت إتاحة 60.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي، عن شهر يناير الماضى، كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسي، و 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر فبراير، و125 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة لاستكمال صرف مستحقات العاملين في المؤسسات الصحفية.
و 98.5مليون جنيه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر فبراير الماضى، و 62.5 مليون جنيه، الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن شهر فبراير، لتتولي الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.
وتضمنت الإتاحات 67 مليون جنيه بينها 62.5 مليون جنيه، للهيئة القومية لسكك حديد مصر، كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر يناير الماضى، كما تشمل الإتاحات 4.5 مليون جنيه، لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الأنفاق عن شهر يناير الماضى.
وقد تمت إتاحة 4.3 مليون جنيه مرتبات للعاملين بشركات الري الثلاث (شركة الكراكات المصرية، شركة الري للأشغال العامة، الشركة المصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية) التابعة للشركة القابضة للري والصرف عن شهر فبراير الماضى، و 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة، لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر فبراير الماضى.
وزارة المالية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا