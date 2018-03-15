المالية تتيح 4.7 مليار جنيه لخمس جهات

وزارة المالية المصرية

مها أبوودن:



اعتمد عمرو الجارحي 4 مليارات و700 مليون جنيه، كمخصصات عن شهر فبراير الماضى، لكل من وزارة الصحة وهيئة السلع التموينية، وهيئة السكك الحديدية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.



و تضمنت الإتاحات 4 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية، قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن فبراير الماضى.



جدير بالذكر أنه قد تم إصدار ضمانات بمبلغ 190.70مليون دولار لشراء 835.0 ألف طن قمح مستورد.



وشملت الإتاحات أيضا 25 مليون جنيه لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لتمويل تكاليف الحملات الإعلامية للتوعية من مخاطر المخدرات، و 21.9 مليون جنيه لوزارة الصحة، لبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.



وقد تمت إتاحة 60.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي، عن شهر يناير الماضى، كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسي، و 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر فبراير، و125 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة لاستكمال صرف مستحقات العاملين في المؤسسات الصحفية.



و 98.5مليون جنيه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر فبراير الماضى، و 62.5 مليون جنيه، الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن شهر فبراير، لتتولي الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.



وتضمنت الإتاحات 67 مليون جنيه بينها 62.5 مليون جنيه، للهيئة القومية لسكك حديد مصر، كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر يناير الماضى، كما تشمل الإتاحات 4.5 مليون جنيه، لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الأنفاق عن شهر يناير الماضى.



وقد تمت إتاحة 4.3 مليون جنيه مرتبات للعاملين بشركات الري الثلاث (شركة الكراكات المصرية، شركة الري للأشغال العامة، الشركة المصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية) التابعة للشركة القابضة للري والصرف عن شهر فبراير الماضى، و 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة، لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر فبراير الماضى.