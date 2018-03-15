ميناء غرب بورسعيد يستقبل 1046 رأس ماشية

ميناء الاسكندرية



أمانى العزازى



أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم الخميس السفينة ADEL.1 القادمة من كرواتيا وجنسيتها جامايكا.



ويبلغ طول السفينة 108 أمتار والغاطس 7 أمتار، والحمولة الكلية 8314 طنا، وفرغت 1046 رأس ماشية حية بالميناء.