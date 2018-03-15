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بنـــوك
1.5 مليار حصيلة SAIB الدولارية منذ التعويم
الخميس 15 مارس 2018 11:37 ص
بنك SAIB
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بنك SAIB
سيد بدر
بلغت الحصيلة الدولارية ببنك الشركة المصرفية العربية «SAIB» منذ تعويم العملة المحلية نحو 1.5 مليار دولار.
قال مصدر مطلع بالبنك، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن البنك يلبى جميع طلبات المستوردين والعملاء من الأفراد والشركات ولا توجد لديه قوائم انتظار، فى ظل زيادة الحصيلة سواء من التنازلات أو التحويلات الخارجية للعملات الأجنبية.
وحرر البنك المركزى سعر صرف العملة المحلية قبل عام من الآن، كما رفع الفائدة على العملة المحلية لمستويات قياسية ما دفع العملاء للتنازل عن الدولار بالبنوك واختفاء السوق السوداء.
وصدرت تصريحات عن البنك المركزى فى وقت سابق تشير إلى ارتفاع إجمالى التدفقات النقدية منذ تحرير سعر الصرف لتسجل نحو 100 مليار دولار، موزعة بين التنازلات فى البنوك واستثمارات الأجانب بأدوات الدين وسوق الأوراق المالية.
وأوضح المصدر أن «SAIB» مازال فى مرحلة المفاوضات بشأن الحصول على قرض مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ضمن جهود توفير العملة من الخارج ، مشيرا الى أنه لم يتم الإتفاق على قيمة التمويل المرتقب حتى الآن
وتابع «وقعنا أيضًا قرضًا مع بنك التنمية الصينى بقيمة 40 مليون دولار و260 مليون يوان، وقد استخدمنا القيمة الأولى بالكامل، بينما نسعى الآن فى إجراءات استخدام الـ260 مليون يوان ضمن اتفاقية البنك المركزى مع الصين لتبادل العملة».
ووقع البنك المركزى اتفاقية مع الصين نهاية العام الماضى لتبادل العملات بقيمة 18 مليار يوان ما يعادل 2.7 مليار دولار بأسعار الصرف حينها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وذلك فى إطار توفير السيولة الدولارية للسوق المحلية.وأعلن المركزى تحرير تداول العملات الأجنبية بإلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب الدولارى للشركات العاملة بمجال استيراد السلع غير الأساسية، وهو ما يعكس نجاح خطوة تحرير سعر صرف العملة المحلية. كما أعلن مؤخرًا ارتفاع الاحتياطى النقدى ليسجل 42.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى، بينما قال مصدر مسئول بالمركزى للوكالة الرسمية، إن البنك سدد مستحقات على الدولة بنحو 30 مليار دولار خلال 2017 ويعتزم سداد مستحقات أخرى بنحو 12 مليار خلال العام الجارى.
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