البرلمان يتجه لتغليظ عقوبة مرتكبى الجرائم الإلكترونية

الجرائم الإلكترونية

ياسمين فواز



تستكمل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عقد جلسات استماع مع 9 وزارات معنية بمناقشة بنود مشروع قانون مكافحة الجريمة الالكترونية ومن بينها «الاتصالات» و«العدل».



قال النائب جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد تغليط العقوبات والغرامات المنصوص عليها داخل مشروع القانون المقدم من الحكومة، من خلال زيادة مدة حبس مرتكبى تلك الجرائم من شهر إلى 6 أشهر تزيد إلى عام كامل حسب نوع المخالفة، مع مضاعفة الغرامة المالية فى حال بث القنوات الفضائية لتصل إلى 50 ألف جنيه.



وأوضح طلعت لـ «المال» أن «اتصالات النواب» على قناعة تامة بعدم وجود مرتكب جريمة إلكترونية عن غير قصد، مضيفا أن من يقوم بانتهاك إيميل شخصى أو سرقة بث قناة فضائية أو حساب شخصى يفعل ذلك عن عمد، وليس عن طريق التجربة، ما يعنى أنه متعمد لذلك يجب معاقبته على ذلك.



واستبعد صحة التقارير المتداولة بشأن موافقة اللجنة على مواد بعينها داخل مشروع القانون، لا سيما أنها وافقت عليه من حيث المبدأ فقط، وتعقد حاليًا جلسات استماع مكثفة للتعرف على وجهات نظر الجهات المعنية دون إبداء آراء فيها.



وتابع: «مطالب وزارة العدل بمراعاة مرتكبى جرائم المعلومات دون قصد غير مقنع»، مشيرًا إلى أن القانون يتحدث عن تكنولوجيا المعلومات، وهو أمر لا يمكن أن يكون التعامل فيه دون علم أو قصد بما يقوم به المستخدم.



يذكر أن مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يتكون من 45 مادة تحدد نطاق تطبيقه، وأوجه التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، بالإضافة إلى أنواع الجرائم الإلكترونية والعقوبات المقررة فى شأنها، مثل الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة.



وشهدت مناقشات أعضاء لجنة اتصالات النواب أمس الأول الثلاثاء خلافات حادة مع ممثلى وزارة العدل حول طبيعة العقوبات والغرامات المدرجة داخل مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.



ففى الوقت الذى يؤكد خلاله أعضاء اللجنة أن المبالغ المقررة بالقانون ضئيلة للغاية مقارنة بحجم الجرم المرتكب، واقترحوا وضع 5 آلاف جنيه كحد أدنى، و200 ألف حدا أقصى، بالإضافة إلى تشكيل نيابات وانتداب ضباط وفنيين متخصصين فى الشأن الإلكترونى للتحقيق فى هذه النوعية من الجرائم، تتمسك الحكومة بغرامة موحدة 50 ألف جنيه.