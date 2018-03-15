بالم هيلز تخطط لاستثمار 2 مليار جنيه

القيادات التنفيذية ببالم هيلز

❏ سلطان: إطلاق مشروع واحة أكتوبر.. الشهر المقبل

❏ عبدالرحمن: نسعى لتسليم 1217 وحدة العام الحالى



مصطفى طلعت



تستهدف شركة بالم هيلز للتعمير، ضخ 2 مليار جنيه استثمارات خلال 2018، موزعة مناصفة، لتمويل مشروعات قائمة تحت التطوير، وأخرى جديدة.



وأكدت القيادات التنفيذية للشركة، خلال مؤتمر صحفى عُقد، أمس الأربعاء، أن الإيرادات المستهدفة للعام الجارى، 6.8 مليار جنيه، مقابل 6.6 مليار محققة فى 2017.



وأكد محمد سلطان، الرئيس التنفيذى لبالم هيلز، أن شركته تخطط لبدء تسويق مشروع واحة أكتوبر خلال الشهر المقبل، موضحاً أن المشروع عبارة عن مدينة سكنية متكاملة سيتم تنفيذها عبر مراحل متتالية، على أن يكون البدء فى المرحلة الأولى له على مساحة 300 فدان بعدد 2000 وحدة.



يذكر أن مشروع واحة أكتوبر تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى 2015، ويحتوى على شقق ووحدات مستقلة بتكلفة استثمارية تقديرية تصل إلى 150 مليار جنيه.



من جانبه، أكد طارق عبدالرحمن، الرئيس التنفيذى المشارك لبالم هيلز، أن شركته تخطط تسويق %16 من المشروع للمصريين فى الخارج، لافتا إلى استهداف تحقيق مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه خلال العام الجارى.



ولفت إلى أن شركته باعت نحو 4650 وحدة فى 11 مشروعًا، متوقعاً بيع 1217 وحدة خلال العام الجارى، وتسليم 1500، مقارنة بحوالى 1800 فى 2017.



ورجح الرئيس التنفيذى المشارك للشركة زيادة بنحو 10 إلى %15 فى أسعار العقارات العام الجارى مقارنة بنحو 20 - %25 خلال 2017 المنقضى.



وأوضح أن محفظة أراضى الشركة تبلغ حاليًا 41 مليون متر، %50، منها تحت التطوير، مؤكداً أن الشركة تعمل حاليًا على بيع نحو 2.5 مليون متر، تابعة لها فى المملكة العربية السعودية.



من جانبها، قالت منى الحلو، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى لبالم هيلز، إن الشركة تقدمت بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار سندات توريق بقيمة تتراوح بين 250 و300 مليون جنيه، سيتم توجيهها لسداد قروض سبق الحصول عليها من البنوك.



وتعتزم الشركة بدء عملية تطوير وتسويق مشروع يقام على مساحة 135 فدانًا بمدينة الإسكندرية - بمنطقة أبيس أول طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى - خلال النصف الثانى من العام الحالى.



وحققت «بالم هيلز» %19.2 نمواً بصافى الأرباح بعد الضرائب لتصل إلى 936.5 مليون جنيه فى 2017، مقابل 785.2 مليون خلال 2016، كما ارتفعت المبيعات %24.5 لتسجل 10.5 مليار جنيه.