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بورصة وشركات
إيديتا تبدأ تشغيل مصنع بالمغرب
الخميس 15 مارس 2018 11:04 ص
هانى برزي
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❏ برزى: 12 مليون دولار استثمارات المرحلة الأولى
أسماء السيد
تستعد شركة إيديتا للصناعات الغذائية، لتشغيل مصنعا تملكه بالمملكة المغربية، خلال الربع الثالث من العام المقبل، باسثتمارات أولية تقارب 12 مليون دولار.
كانت «إيديتا» قد أعلنت فى بيان للبورصة، مؤخراً، إبرام شركتها التابعة «إيديتا بارتتيسيبشن ليمتد» عقد شراكة مع مجموعة ديسلوج المغربية، بغرض إنشاء مصنع لإنتاج الأغذية الخفيفة.
وكشف هانى برزى، رئيس مجلس اﻹدارة، العضو المنتدب لـ «إيديتا»، أن المصنع يعد أول تواجد فعلى للتصنيع فى المغرب، ومن المحتمل أن تصل تكلفة مرحلته الأولى الاستثمارية 12 مليون دولار.
وأضاف أن المصنع سيُقام على مرحلتين، وستبدأ إنشاءات المرحلة اﻷولى قريبًا، بخط إنتاج واحد، وتنتهى خلال 18 شهرا، ومن المقرر طرح المنتجات خلال الربع الثالث من العام المقبل.
وأوضح لـ«المال»، أن حصة «إيديتا» %51 من هيكل ملكية المصنع، ورفض اﻹفصاح عن تفاصيل تتعلق بسبل التمويل والتكلفة اﻹجمالية، وبدء المرحلة التالية.
وتتواجد «إيديتا» بالسوق المغربية من خلال تعاقد مع أحد الموزعين المحليين لمنتجاتها.
وارتفعت أرباح الشركة خلال العام الماضى، بنسبة %44.5، مسجلة 243 مليون جنيه، مقارنة مع 168 مليون جنيه خلال 2016.
وأرجع «برزى» ارتفاع الأرباح إلى زيادة المبيعات الناتجة عن إطلاق باقة من المنتجات الجديدة، أخرها «الدونات»، عقب إضافة الخط الثانى بمصنع أكتوبر، إضافة إلى إعادة التسعير كنوع من التغلب على تراجع القوة الشرائية، وارتفاع التكاليف التى واجهت الشركة منذ تحرير سعر الصرف.
وافتتحت «إيديتا» مؤخرًا ثانى خطوط إنتاجها بمصنع المجمع الصناعى «بولاريس الزامل»، بمدينة 6 أكتوبر، فيما ارتفعت مبيعاتها إلى 3 مليارات جنيه، مقارنة مع 2.5 مليار جنيه.
وتعمل الشركة بمجال تصنيع المنتجات الخفيفة، وتضم محفظتها عددًا من العلامات التجارية الدولية، منها «توينكيز» و«هوهوز» و«تايجر تيل».
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