هيئة المساحة تتولى حصر التعديات بمدينة الشروق

خلال 24 شهراً بتكلفة 30 مليون جنيه





مدحت إسماعيل

قال المهندس مدحت كمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمساحة بوزارة الرى والموارد المائية، إن هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، كلفت هيئته مؤخراً بإجراء أعمال رفع مساحة لمدينة الشروق الجديدة، على أن تشمل الأعمال حصر التعديات، والأراضى الفضاء والمستغلة حالياً، خلال فترة 24 شهراً، مقابل 30 مليون جنيه.

وأضاف لـ«المال»، أن المجتمعات العمرانية، تستهدف خلال الفترة المقبلة، تحديث مخطط المدنية، بما يتناسب مع توجهات خطة الدولة وخطة الوزارة، موضحاً أن الأعمال المساحية ستتم على مراحل، وفقاً لما تراه هيئة المجتمعات العمرانية، مناسبا لها.

كما أوضح أن الهيئة ستقوم أيضا خلال الفترة المقبلة، بإجراء حصر لأملاك الشركة القابضة للكهرباء، موضحاً أن هيئة المساحة، تلعب درواً كبير فى حصر أصول الدولة والجهات الحكومية، وفقا لتعاقدات تمت بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وذكر أن الهيئة انتهت من إعداد الدليل السياحى فى 25 محافظة، لصالح وزارة التنمية المحلية، مشيراً إلى الدليل يتضمن أهم معالم المحافظات، وشوارعها، ومعالمها الأثرية.

وقال «كمال الدين» إن حجم التعديات التى رصدتها الهيئة على النيل تصل إلى حوالى 50 ألف حالة، ونفس العدد على الأراضى الزراعية، مشيراً إلى أنه تم تقنيين 17 ألف منها من جانب اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، إلى جانب 10 آلاف حالة جار فحصهم.

ولفت إلى أن الهيئة تنفذ فى الوقت الحالى مشروع خريطة الأساس، الذى يستهدف وضع خريطة موحدة لجميع مشروعات الدولة، منعاً للتداخل والتكرار بين الوزارات.

وأشار المهندس مدحت كمال الدين، إلى أنه تم تحديث منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية، لعدد 19 محافظة، بتكلفة 54 مليون جنيه، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى.

أنشئت هيئة المساحة عام 1898 تحت اسم مصلحة المساحة العمومية، وتم تحويلها عام 1971 إلى هيئة عامة تتبع وزارة الرى، وتحددت مهامها بعدد من القرارات الجمهورية، آخرها القرار 328 لسنة 1983، كما تحدد نظام إشرافها على الأعمال المساحية التى يقوم بها الغير بالقرار الجمهورى 298 لسنة 1984، ثم تحولت إلى هيئة اقتصادية عام 2010، وتتولى تقديم خدمات بيع الخرائط التفصيلية، وإجراءات الكشوف الرسمية لبيان المسطحات، وكذلك إجراءات صرف تعويضات نزع ملكية الأراضى المستخدمة للمنفعة العامة، فضلاً عن فصل الحدود، وحصر التعديات على أملاك الدولة، وكذلك إجراءات استخراج شهادة منسوب وتحديد ارتفاعات المبانى.



