6 تعديلات جوهرية على مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم

محمد عمران الرقابة المالية

❐ منع مزاولة النشاط خلال فترة توفيق الأوضاع.. و3 سنوات عقوبة العمل بدون ترخيص

❐ إلغاء الحبس والغرامة للمخالفين.. ومنح «الرقابة المالية» حق رفض إعلان بيانات

❐ حذف المادة 40.. وإتاحة ممارسة التأجير التشغيلى بشرط إعداد حسابات مستقلة

❐ عضو اللجنة الاقتصادية بالنواب: مناقشة المشروع بجلسة عامة أبريل المقبل

❐ اتحاد متناهى الصغر: إتاحة التأجير للشركات والجمعيات تحدث طفرة فى السوق



ياسمين فواز وأحمد الدسوقى



أدخل قسم التشريع بمجلس الدولة، 6 تعديلات جوهرية على مشروع قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، يتصدرها منع مزاولة النشاط أثناء فترة توفيق الأوضاع.



وكانت «المال» قد انفردت أول أمس، بنشر المسودة النهائية لمشروع القانون، عقب إقرارها من مجلس الوزراء.



يشمل التعديل الأول تعريف للوزير المختص بالقانون، والجهة الإدارية وهى الهيئة العامة للرقابة المالية، ويشمل التعديل الثانى منع الشركات من مزاولة نشاط التأجير التمويلى، والتخصيم، خلال فترة توفيق أوضاعها لدى الجهة الإدارية قبل العمل بهذا القانون.



فيما تضمن التعديل الثالث، خفض فترة الحبس لكل من يمارس أنشطة التأجير التمويلى، أو التخصيم، دون ترخيص، لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، بدلاً من 5.



ويشمل التعديل الرابع، إلغاء المادة 79 من القانون، وتنص على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 19 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، كل من خالف الأحكام الواردة بالقانون.



ومنح مجلس الدولة الحق للهيئة العامة للرقابة المالية، برفض طلب إعطاء بيانات أو شهادة سلبية، من سجل قيد عقود التأجير التمويلى، أو قائمة الشركات المرخص لها، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بمصالح المؤجرين، أو المصلحة العامة.



وتضمن التعديل السادس حذف المادة 40، وتنص على: تنتقل الحقوق المالية من البائع إلى المخصم، وفقاً لأحكام القانون المدنى، مع الالتزام بالأحكام الواردة فى هذا القانون، وما يصدره مجلس إدارة الهيئة من قررارات فى هذا الشأن.



ويسمح المشروع الجديد لشركات التأجير التمويلى، بممارسة التأجير التشغيلى، لأول مرة، بشرط إعداد حسابات مستقلة.



كما نظم كيفية قيد عقود التأجير التمويلى بسجل الهيئة، ووضع آلية تنظيم حماية الأصل المؤجر، وطريقة استخدامه وصيانته، والتأمين عليه، وتحديد المسؤولية المدنية والجنائية لمن يستغله.



ويسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها، بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر.



من جانبه، أكد النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يؤثر إيجابيا على السوق، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة البنكية.



وقال لـ«المال» إن المشروع يضع للعقود مزيدا من الضوابط، ووجود إمكانية «شراء الأصل»، كشرط أساسى.



وأوضح أن اللجنة انتهت فعليا من مشروع قانون التأجير التمويلى، وبصدد إدراجه فى أقرب جلسة عامة، خلال أبريل القادم، لافتا إلى أنها أدخلت تعديلات طفيفة، أبرزها حذف فقرة من المادة 21، التى كانت تنص على رجوع المؤجر وصاحب الأرض إلى المستأجر بالتعويض، حال هلاك الأدوات المؤجرة.



فيما أكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، وجود توافق على مواد القانون، باعتباره من القوانين المكملة للاستثمار.



ولفت إلى أن الهدف من القانون الجديد، هو تشجيع شركات التأجير التمويلى على التوسع فى محفظتها، وتنشيط الخدمات المالية غير المصرفية.



كان مسؤول بالهيئة العامة للرقابة المالية قد قال لـ«المال» فى وقت سابق، إن القانون يشدد الرقابة والإشراف على النشاط، وتوقع خروج بعض شركات التأجير غير النشطة من السوق، لأنها لن تستطيع التكيف مع الضوابط الجديدة.



فى حين أكد مصدر مسؤول بشركة أوريكس للتأجير التمويلى، أن تعزيز الرقابة أمر فى مصلحة السوق، لأن عدد كبير من الشركات يحصل على رخصة مزاولة للنشاط، دون العمل بها.



ويبلغ عدد الشركات المُقيدة فى نشاط التأجير التمويلى، نحو 226 شركة، النشط منها 27 فقط، حسب تصريحات محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، الأسبوع الماضى.



وتعليقا على سماح القانون الجديد بالتأجير التمويلى متناهى الصغر، قال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إن إتاحة المنتج يساهم فى معالجة تحديات الخدمات الموجهة للقطاع الزراعى، ومنها توفير الآلات والمعدات، والتى يصل حدها الأقصى 100 ألف جنيه، إلى جانب إعادة تصنيع المحاصيل، بدلاً من بيعها فى صورتها الأولى، مشيراً إلى أن ذلك يتماشى مع التطبيقات على مستوى العالم، وتندرج تحت مسمى Green Micro.



وأضاف أنه فيما يخص الممارسين من الجمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر، فإنه من المتوقع أن تستفيد جميع مؤسسات القطاع، خاصة أن القانون يسمح لها بخدمة أكبر عدد من المستفيدين.