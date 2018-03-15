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استثمار
الخرطوم: أستراليا تعرض استثمار 11 مليار دولار بالسودان
الخميس 15 مارس 2018 02:18 ص
الرئيس السوداني عمر البشير
أخر الأخبار
الرئيس السوداني عمر البشير
وكالات:
قال وزير المعادن السوداني، الدكتور هاشم على سالم، اليوم الأربعاء، إن أستراليا قدمت عرضا لاستثمار 11 مليار دولار فى السودان منها 7 مليارات دولار كوديعة.
وأضاف سالم فى تصريح صحفى عقب لقائه الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الأربعاء بالخرطوم، أنه أطلع الرئيس على العرض المقدم من دولة أستراليا للاستثمار فى البلاد بمبلغ 11 مليار دولار.
وكشف أن 4 مليارات دولار من المبلغ مقرر تخصيصها للاستثمار فى مجال التعدين و7 مليارات دولار أخرى كوديعة، منوها بأنه سيتم الاتصال بالمستثمرين الأستراليين للبدء فى إجراءات هذا الاستثمار .
وقال سالم إن "الاستقرار الأمنى الذى يشهده السودان دفع بالمستثمرين الأجانب إلى الإقبال على الاستثمار بالبلاد".
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