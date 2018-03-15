قبل قرعة الجمعة.. إسبانيا تسيطر على ربع نهائي دوري اﻷبطال

إسبانيا تسيطر على ربع نهائي دوري اﻷبطال

على المصرى



اكتمل عقد الفرق المتأهلة لدور الثمانية لدورى أبطال أوروبا، بعد نهاية لقاءات، أمس الأربعاء، فى إياب دور الستة عشر من البطولة، بعدما تأهل الثلاثي اﻹسباني ريال مدريد "حامل اللقب" وإشبيلية وبرشلونة، وبايرن ميونيخ الألماني، وليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، ويوفنتوس وروما الإيطاليين.



وستقام قرعة الدور ربع النهائى لدوري أبطال أوروبا، ظهر يوم الجمعة المقبل، فى مقر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، فى مدينة نيون السويسرية، وتلعب مباريات الذهاب يومى الثالث والرابع من أبريل المقبل، والعودة في العاشر والحادي عشر من الشهر نفسه، على أن يقام النهائى يوم 26 مايو المقبل في العاصمة الأوكرانية كييف.



وأعلن الاتحاد الأوروبي عن اختياره لأندريه شيفشينكو، نجم ميلان وتشيلسي السابق، ليكون المسؤول عن سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتم اختيار مدرب منتخب أوكرانيا كسفير لنهائي النسخة الحالية، علما بأنه سبق وأن سحب قرعة دور المجموعات في أغسطس الماضي.



وأسند الاتحاد الأوروبي مهمة سحب قرعة دور ثمن النهائي للإسباني تشابي ألونسو، الذي فاز بلقبين لدوري الأبطال، الأول مع ليفربول 2005 والثاني مع ريال مدريد 2014.



وينص نظام القرعة، على إمكانية لعب أي فريق مع فريق آخر، فقد يلتقى فريقين من نفس البلد، وقد تشهد قرعة دوري أبطال أوروبا مواجهات مثل مانشستر سيتي ومواطنه ليفربول، بعدما ألغيت قرعة الدور السابق، التي منعت التقاء فريقين من ذات البلد أو أصحاب الصدارة مع بعضهما البعض وحتى أصحاب المركز الثاني، إضافة إلى المتصدر ووصيفه من ذات المجموعة.



وفي السياق ذاته، ستقام قرعة دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي في نفس اليوم، عقب الانتهاء من قرعة دوري الأبطال، وسيكون إيريك أبيدال الدولي الفرنسي السابق، المسؤول عن سحبها، وستتحدد الفرق المتأهلة، عقب نهاية لقاءات ثمن النهائي، التي ستقام اليوم الخميس.