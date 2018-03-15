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رياضة
ميسي يؤهل برشلونة لربع نهائي دوري اﻷبطال بإقصاء تشيلسي
الخميس 15 مارس 2018 12:20 ص
ميسي 55
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ميسي 99
علي المصري
قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة اﻹسباني، الفريق الكتالوني، لتخطي عقبة تشيلسي اﻹنجليزي، بالفوز عليه بثلاثية نظيفة، في ختام لقاءات مرحلة الإياب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، والوصول لربع نهائي المسابقة اﻷعرق في القارة العجوز، بتخطي عقبة البلوز بنتيجة إجمالية 4_1 في مجموع اللقاءين.
وواصل البرغوث اﻷرجنتيني تسجيل الأرقام المميزة مع الفريق الكتالوني، فقد وصل اليوم إلى 208 تمريرة حاسمة مع البلوجرانا، علما بأنه صنع الهدف الأول له مع برشلونة في عام 2005 للاعب الكاميروني صامويل إيتو.
سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهدف الأول لفريقه في مرمى ضيفه تشيلسي، وهو أسرع هدف في مسيرته، بدوري أبطال أوروبا، بعد 119 ثانية فقط من بداية اللقاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 63.
وبالهدفين وصل البرغوث الأرجنتيني إلى 100 هدف في المسابقة، في 123 مباراة فقط، على مدار مسيرته الكروية، ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يصل لـ100 هدف في دوري أبطال أوروبا، بعد غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، الذي يملك في رصيده 118 هدفًا في دوري الأبطال، علمًا بأن البرتغالي وصل للهدف 100 بعد 141 مباراة في المسابقة.
وسجل الفرنسي عثمان ديمبلي، الهدف الثاني للبارسا، في الدقيقة 20، ليفتتح سجله التهديفي مع فريقه الكتالوني، في المواجهة رقم 12 له مع برشلونة، بتمريرة من ليونيل ميسي، ليصبح اللاعب الفرنسي، اللاعب رقم 49 الذي يهدي له ميسي تمريرة حاسمة مع البارسا.
ويعد اﻷوروجوياني لويس سواريز، أكثر لاعب صنع له ميسي في برشلونة برصيد 27 تمريرة حاسمة، ونيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي "20"، وبيدرو لاعب تشيلسي الحالي "18"، ودافيد فيا وصامويل إيتو "12 تمريرة".
في المقابل، قام ديمبلي بصناعة 4 أهداف في 11 مباراة خاضها مع الفريق الكتالوني، ويعد هدف في لقاء اليوم هو الثالث لعثمان ديمبلي في المسابقة، حيث سجل هدفين سابقين مع بوروسيا دورتموند الألماني، قبل إنتقاله للعملاق الكتالوني.
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