12900 جنيه سعر طن حديد بشاي بدءا من الغد

الحديد والصلب

المرسي عزت



أعلنت مجموعة بشاي للصلب زيادة سعرها تسليم المصنع ليصل سعر الطن إلى 12900 جنيه للطن تسليم غد 15 مارس، مقارنة بمبلغ 12768 جنيها للطن منذ أيام بزيادة قيمتها 132 جنيها في الطن.



وأكد خالد الدجوي، العضو المنتدب لمجموعة الماسية، أن الارتفاعات في أسعار الحديد بسبب زيادات أسعار الخامات الداخلة في الصناعة من بليت وخردة.