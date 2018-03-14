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اقتصاد وأسواق
منظمة التجارة العالمية: الرسوم الأمريكية تزيد احتمالات حرب تجارية
الأربعاء 14 مارس 2018 11:16 م
منظمة التجارة العالمية
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منظمة التجارة العالمية
رويترز
قال روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، اليوم إن مسؤولين في حكومة البرازيل أبلغوه أنهم لا يستبعدون أي إجراءات للرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم، وقد يلجأون إلى المنظمة لتسوية النزاع.
وأضاف في المنتدى الاقتصادي العالمي لأمريكا اللاتينية: أزيفيدو إن "المخاطر الشاملة المحتملة" لردود الأفعال على الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي "تبعث على القلق" وتزيد احتمالات حرب تجارية.
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