أحمد موسى يطلق حملة حق مريم لن يضيع

أحمد صبرى









أطلق الإعلامى أحمد موسي "هاشتاج" بعنوان "حق مريم لن يضيع" على تويتر وفيسبوك لحث السلطات البريطانية والسفارة البريطانية فى مصر على التحرك لمواجهة قتَلة الطالبة مريم.





كانت الطالبة مريم- وهى مواطنة مصرية- قد تعرضت للضرب على أيدي مجموعة من المعتدين، وضبطت السلطات البريطانية 3 من المعتدين، وينتظر القبض على 5 أشخاص ساعدوهم.





وأكد موسى، من خلال برنامجه "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، أنه سيطلق تلك الحملة ولن تنتهى حتى تحقق هدفها وهو محاسبة المعتدين، كما سيخصص حلقة اليوم لدعم تلك القضية.



