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سيـــاســة
نتنياهو يرحب بقرار ترامب بتعيين بومبيو كوزير للخارجية الأمريكية
الأربعاء 14 مارس 2018 09:29 م
ترامب وتيلرسون
أخر الأخبار
ترامب وتيلرسون
وكالات
رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعيين رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، مايك بومبيو، كوزير جديد للخارجية، ليحل محل ريكس تيلرسون.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن نتنياهو قوله "خلال اجتماعي مع بومبي أعجبت كثيرا بقدراته وخبرته"، مضيفا أنه يعتقد "أن ترامب و مايك بومبيو سيعملان معا بشكل جيد جدا".
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