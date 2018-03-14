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تواضروس: نحيي الذكرى السادسة لرحيل البابا شنودة السبت
الأربعاء 14 مارس 2018 08:30 م
البابا تواضروس الثانى
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البابا تواضروس الثانى
متابعات
ألقى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من دير القديس الأنبا بيشوى بوادي النطرون بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والكهنة والرهبان.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال البابا تواضروس الثانى – خلال كلمته – إن الكنيسة تحتفل الأسبوع المقبل بثلاث مناسبات, أولها يوم السبت المقبل وهو تذكار رحيل البابا الراحل شنودة الثالث, ثم عيد الصليب, فيما تحتفل يوم الأربعاء بعيد الأم وهو عيد اجتماعى ووطني وقومي اجتماعي.
والبابا شنودة الثالث وُلِد باسم نظير جيد روفائيل في 3 أغسطس 1923 وتوفي 17 مارس 2012 وهو البابا رقم 117.
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