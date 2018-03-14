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اقتصاد وأسواق
العاملون بضرائب العريش يستغيثون برئيس المصلحة
الأربعاء 14 مارس 2018 08:29 م
اشغالات العريش
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اشغالات العريش
كتبت مها أبوودن
تقدم العاملون بمأموريات ضرائب العريش والشيخ زويد وبئر العبد، برسالة استغاثة إلى عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، بسبب الظروف الأمنية التى تمر بها المنطقة على أثر الحملة الأمنية الشاملة 2018 بشمال سيناء، والتى تركت آثارا سيئة على كل مناحى الحياة.
وذكر العاملون فى المذكرة التى حصلت "المال" على نسخة منها، أن الطرق المقطوعة ومحاصرة بعض الأهالى داخل بعض الأحياء مع عدم السماح لهم للخروج إلى العمل، ما أدى إلى انقطاع بعض العاملين عن العمل.
وطالبوا فى مذكرة الاستغاثة أن يتم إعفاءهم من تقديم كشف النشاط بالنسبة للمنقطعين عن العمل، وتخفيض كشف النشاط بالنسبة للعاملين غير المنقطعين بنسبة 50%، والموافقة على اعتبار مأمورية العريش قد حققت الربط المستهدف حكميا بنسبة 110%، قياسا على المتحقق خلال العامين الأخيرين.
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