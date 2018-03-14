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سيـــاســة
وزير الخارجية يغادر إلى إيطاليا لرئاسة مؤتمر الأونروا
الأربعاء 14 مارس 2018 08:24 م
وزارة الخارجية
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وزارة الخارجية
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غادر القاهرة مساء اليوم الأربعاء, وزير الخارجية سامح شكري، متوجها إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة تستغرق يومين، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويترأس الوزير شكري المؤتمر الدولي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى جانب وزيري خارجية الأردن والسويد, وذلك باعتبار مصر الرئيس الحالي للجنة الاستشارية للوكالة.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد صرح – في وقت سابق اليوم – بأن الاجتماع يعقد على خلفية العجز المالي الكبير بموازنة الوكالة للعام 2018, بما أضحى يشكل تهديدا كبيرا للوكالة عبر تقليص قدراتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين, الأمر الذي يستوجب إعادة تقييم الوضع القائم والتباحث بشأن السبل التي يتعين إتباعها لإيجاد حلول جذرية للأزمة الراهنة, بما في ذلك مصادر تمويل مبتكرة عبر المؤسسات الدولية وإنشاء شراكات جديدة مع الدول المانحة.
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