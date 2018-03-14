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سيـــاســة
روسيا تقرر تمديد الهدنة الإنسانية بالغوطة الشرقية
الأربعاء 14 مارس 2018 08:08 م
روسيا
أخر الأخبار
روسيا
أحمد صبرى
أوردت قناة أون لايف فى خبر عاجل أن وزارة الدفاع الروسية قررت تمديد الهدنة الإنسانية فى دوما بالغوطة الشرقية بسوريا يومين آخرين لخروج المدنيين وعلاجهم.
وكان مجلس الأمن قد دعا النظام السورى وروسيا للبدء فى وقف القتال فى الغوظة الشرقية، والبدء فى هدنة لخروج المدنين وعلاجهم بعد تصويت المجلس بالموافقة على الهدنة.
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