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ثقافة وفنون
نرمين ماهر تعلن انسحابها من مسابقة الأميرة العربية
الأربعاء 14 مارس 2018 08:05 م
نرمين ماهر
أخر الأخبار
نرمين ماهر
أحمد حمدي
أكدت الفنانة نرمين ماهر أنها اعتذرت عن المشاركة في مسابقة "الأميرة العربية" التي أعلن عنها مؤخرًا.
وتم التأكيد في عدد من الأخبار الصحفية أن الفنانة نرمين ضمن الفنانين المشاركين في حفل الختام لهذه المسابقة.
وصرحت نرمين أن اعتذارها عن المشاركة جاء بعد علمها بأن هذه المسابقة عليها جدل وأزمات كبيرة، وصلت إلى لجوء رئيسة المهرجان لتحرير محضر ضد الشركة المنظمة.
وأضافت: أنا ليس لي علاقة بهذه المسابقة سوى أن شركة التنظيم قامت بدعوتي لحضور مهرجان الختام، وأن أكون ضمن الحضور من الفنانين، ولم أكن على علم بأي من هذه الأمور نهائيا، لذلك أعلن أنني أنسحب من المشاركة بهذه المسابقة.
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