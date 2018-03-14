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تأميـــن
دورات تدريبية للأطباء للعمل بشركات التأمين والرعاية الصحية
الأربعاء 14 مارس 2018 07:10 م
إيهاب أبو المجد
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إيهاب أبو المجد
الشاذلى جمعة :
قررت الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية تنظيم دورات تدريبية للأطباء حديثى التخرج من الجامعات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.
وكشف الدكتور إيهاب أبو المجد رئيس الجمعية والعضو المنتدب لشركة "بلاتينوم للرعاية الصحية" أن الدورات تأتى تفعيلا لباقى بنود بروتوكول التعاون الموقع بين الجمعية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويهدف لتدريب الأطباء حديثى التخرج على برامج ومنتجات التأمين الطبى والرعاية الصحية و تأهيلهم للعمل بشركات التأمين والرعاية الصحية.
وأضاف أبو المجد فى تصريحات خاصة على هامش الجمعية العمومية للجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية أن مدة الدورة الواحدة ثلاثة شهور
وأشار إلى أن الجمعية تسعى لمساعدة الشركات فى توفير الكوادر المتخصصة فى التأمين الطبى والرعاية الصحية بجانب مساعدة الأطباء فى إيجاد فرص عمل بشركات التأمين وشركات الرعاية الصحية فى نهاية الدورة التدريبية .
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