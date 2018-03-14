جني الأرباح يعيق اختراق البورصة لمستوى 17000 نقطة

خسائر البورصة المصرية 55

أسماء السيد



تخلت مؤشرات البورصة المصرية عن مكاسبها فى مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ فشل المؤشر الرئيسى EGX30 للمرة الثانية على التوالي في اختراق مستوى 17000 نقطة، بفعل جنى الأرباح من المستثمرين العرب والمحليين.



وسجل المؤشر الرئيسي مستوى 16881 نقطة بتراجع 0.63% مقابل 17109 بمستهل التعاملات الصباحية.



كما هبط مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة من مستوى 914 نقطة ليصل إلى 899 نقطة بنحو 1.2%، وتراجع المؤشر متساوي اﻷوزان بـ 1% عند 2836 نقطة والمؤشر اﻷوسع نطاقًا بـ 0.60% عند 2267 نقطة .



وبلغت قيم التداول ملياري جنيه ومن إجمالي اﻷسهم المتداولة والبالغة 187 سهم، خيم التراجع على أداء 119 سهم وصعد 41 آخرين بينما لم يتغير حركة 27 سهم، وسجل رأس المال السوقي 972.866 مليار جنيه .



وأرجع محللون فشل المؤشر الرئيسي في اختراق القمة التاريخية الجديدة عند 17000 نقطة، بسبب مواجهة اﻷسهم القيادية وعلى رأسها التجاري الدولي وهيرمس ومجموعة طلعت مصطفى مقاومات رئيسية عاقتها على استكمال الصعود، إضافة إلى وصول البعض اﻵخر إلة قمم مغرية كسهم "السويدي إليكتريك".



يُذكر أن "السويدي" وصل اليوم لمستوى 231 جنيها ﻷول مرة في تاريخيه منذ اﻹدراج ليتراجع منها ويغلق عند مستوى 217 جنيه بصعود 10% .



وتوقع المحللون محاولة مؤشرات البورصة مرة أخرى خلال الجلسات المقبلة التحرك نحو نفس القمم السابقة، إذ يحاول الرئيسي اختراق منطقة الـ17000 نقطة ونظيره السبعيني مستوى الـ 914، على أن يكون ذلك مشروطًا باختراق القياديات مناطق المقاومة الرئيسية.





بداية قال إيهاب السعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة "أصول" لتداول اﻷوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن السوق تحصد ارتفاعات لعدة جلسات على التوالى، بدعم من التحركات الإيجابية لعدد من القياديات على رأسها "السويدي إليكيريك" و"الشرقية للدخان-إيسترن كومباني" ثم "التجاري الدولي" ويأتي سهم "هيرمس" و"طلعت مصطفى" على استحياء كمرحلة تالية.





وأوضح أن تلك الأسهم واجهت مقاومات رئيسية ممن آثر على تحركاتها لترتد لأسفل بفعل عمليات جني أرباح مما أفقد المؤشر محاولاته لاختراق منطقة الـ17000 نقطة للمرة الثانية على التوالي.





وأشار السعيد إلى أن علميات جني الأرباح تُعد عادية ومؤقتة.



ورجح اتجاه الرئيسي لمحاولة اختراق منطقة الـ17000 نقطة مرة ثانية.



وعلى صعيد المؤشر السبعيني قال إن المؤشر لديه مقاومة عند 920 نقطة استوقفته ومن المرجح أن يتماسك عند المستويات الحالية ويحاول مرة أخرى الاتجاه نحوها .





وأوضح أن التجاري الدولي لديه مقاومة عند 89 جنيها مقارنة بـ87 جنيها حاليًا، وطلعت مصطفى عند 12 جنيها مقارنة بـ 11.43 جنيه، والمجموعة المالية هيرمس 25 جنيها مقارنة بـ24.49 جنيه.





وفي السياق ذاته، قال هشام حسن رئيس قسم التحليل الفني بشركة "أكيومن" لتداول الإوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي صعد بقوة خلال الفترة الماضية وهو ما دفع لجني أرباح طفيف .





وتوقع أن يواجه المؤشر الرئيسي على المدى القصير حركة عرضية بين 16700-17000 نقطة، على أن يحاول مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة الاستقرار أعلى منطقة 900 نطقة وهو مايدفعه للصعود نحو 910 نقطة مجددًا .





واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي مبيعات بلغ 48 و 41 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه اﻷجانب للشراء بقيمة 89 مليون جنيه، واستحوذ المصريين على 53% من إجمالي التعاملات مقابل 14% للعرب و 35% للأجانب .



