EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
تأميـــن
الرعاية الصحية : تصميم منتجات مكملة للخدمات الحكومية
الأربعاء 14 مارس 2018 06:29 م
إيهاب أبو المجد78
أخر الأخبار
إيهاب أبو المجد78
الشاذلى جمعة
وافقت الجمعية العمومية للجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية على العمل الجماعى على تصميم برامج ومنتجات رعاية صحية تكميلية وإضافية لمنظومة قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل.
أكد إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية والعضو المنتدب لشركة بلاتينوم للرعاية الصحية، أن الهدف من تلك المنتجات الشراكة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص بعد إصدار قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل، حيث ستقدم تلك المنتجات فرصة للقطاع الخاص، سواء شركات التأمين أو شركات رعاية صحية، توفير خدمات مساعدة وتكميلية للعملاء لا يقدمها التأمين الصحى الحكومى، مثل درجة الإقامة فى المستشفى وعدم الانتظار فترة طويلة لإجراء العمليات، وكذلك بعض التغطيات التكميلية مثل حشو الأسنان.
وأضاف أبو المجد أن القطاع الخاص يمكن أن يوفر الأدوية التى لا يقدمها التأمين الصحى وتغطية نسبة المشاركة، فمثلًا إذا كان يتحمل العميل 10% من تكلفة التأمين الصحى الحكومى وتتحمل الدولة 90% من التكلفة، فيدخل القطاع الخاص موفرًا منتجات لتغطية الـ10% الباقية للعملاء.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا