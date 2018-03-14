الرعاية الصحية : تصميم منتجات مكملة للخدمات الحكومية

الشاذلى جمعة

أكد إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية والعضو المنتدب لشركة بلاتينوم للرعاية الصحية، أن الهدف من تلك المنتجات الشراكة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص بعد إصدار قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل، حيث ستقدم تلك المنتجات فرصة للقطاع الخاص، سواء شركات التأمين أو شركات رعاية صحية، توفير خدمات مساعدة وتكميلية للعملاء لا يقدمها التأمين الصحى الحكومى، مثل درجة الإقامة فى المستشفى وعدم الانتظار فترة طويلة لإجراء العمليات، وكذلك بعض التغطيات التكميلية مثل حشو الأسنان.