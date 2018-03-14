رويال وميد شيلد وأكسا.. أحدث المنضمين لجمعية الرعاية الصحية

الشاذلى جمعة









انضمت شركات "رويال كير" و"ميد شيلد" و"أكسا للخدمات الطبية" إلى عضوية الجمعية المصرية لإدارة شركات الرعاية الصحية.





كشف الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية والعضو المنتدب لشركة "بلاتينوم للرعاية الصحية"، أن عدد أعضاء الجمعية ارتفع إلى 30 شركة رعاية صحية حتى الآن.





وأضاف، على هامش الجمعية العمومية للجمعية، اليوم، أن 60% من الشركات الأعضاء بالجمعية تعمل بنظام تحمُّل الأخطار "إتش.إم.أو"، و40% تعمل بنظام الطرف الثالث "تى.بى.إيه".



