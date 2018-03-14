بدون شهادة البيانات.. المالية تخاطب المرور لترخيص سيارات النيابات

أحمد شوقي









أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًّا موجهًا إلى الإدارة العامة للمرور للمطالبة بترخيص سيارات النيابات المبيعة في المزادات العلنية، والتي كان المرور ممتنعًا عن إصدار تراخيص لها بدعوى عدم وجود شهادة بيانات خاصة بالسيارة.





وأشار مصدر مسئول بالهيئة العامة للخدمات الحكومية المسئولة عن عقد مزادات سيارات النيابات، إلى أن هذه السيارات في الغالب تكون مصادَرة، سواء في المنافذ الجمركية أثناء محاولات تهريبها أو أثناء استخدامها في أنشطة غير مشروعة مثل تهريب المخدرات، ومن ثم فلا تتوافر بيانات خاصة بالسيارة.





وأضاف أن النيابة العامة تقوم بمصادرة هذه السيارات، ويتم جمعها وبيعها في مزادات علنية يتم عقدها من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لافتًا إلى أن الإدارات المرورية رفضت، في وقت سابق، ترخيص هذه السيارات بدعوى عدم توفر شهادة البيانات الخاصة بها والتي يتم إصدارها في الحالات العادية من خلال شركات السيارات التي تقوم ببيع السيارة للعميل.





ولفت إلى أن وزارة المالية أصدرت كتابها الدوري لإدارات المرور، والذي بموجبه يتم ترخيص السيارة دون اشتراط توفر شهادة البيانات؛ ومن ثم تم حل المشكلة لسيارات النيابات المبيعة من خلال مزادات الهيئة العامة للخدمات الحكومية خلال الفترة الماضية، كما يسري القرار نفسه على المزادات المقبلة.





ولفت إلى أنه من المرتقب الإعلان عن مزادات جديدة لسيارات النيابات خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد الاستقرار على موعد نهائي؛ حيث تمّت مخاطبة النيابة العامة لإجراء حصر بما لديها من سيارات تمهيدًا لطرحها في المزاد العلني.



