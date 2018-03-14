EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
بدون شهادة البيانات.. المالية تخاطب المرور لترخيص سيارات النيابات
الأربعاء 14 مارس 2018 05:52 م
وزارة المالية المصرية
أخر الأخبار
وزارة المالية المصرية
أحمد شوقي
أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًّا موجهًا إلى الإدارة العامة للمرور للمطالبة بترخيص سيارات النيابات المبيعة في المزادات العلنية، والتي كان المرور ممتنعًا عن إصدار تراخيص لها بدعوى عدم وجود شهادة بيانات خاصة بالسيارة.
وأشار مصدر مسئول بالهيئة العامة للخدمات الحكومية المسئولة عن عقد مزادات سيارات النيابات، إلى أن هذه السيارات في الغالب تكون مصادَرة، سواء في المنافذ الجمركية أثناء محاولات تهريبها أو أثناء استخدامها في أنشطة غير مشروعة مثل تهريب المخدرات، ومن ثم فلا تتوافر بيانات خاصة بالسيارة.
وأضاف أن النيابة العامة تقوم بمصادرة هذه السيارات، ويتم جمعها وبيعها في مزادات علنية يتم عقدها من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لافتًا إلى أن الإدارات المرورية رفضت، في وقت سابق، ترخيص هذه السيارات بدعوى عدم توفر شهادة البيانات الخاصة بها والتي يتم إصدارها في الحالات العادية من خلال شركات السيارات التي تقوم ببيع السيارة للعميل.
ولفت إلى أن وزارة المالية أصدرت كتابها الدوري لإدارات المرور، والذي بموجبه يتم ترخيص السيارة دون اشتراط توفر شهادة البيانات؛ ومن ثم تم حل المشكلة لسيارات النيابات المبيعة من خلال مزادات الهيئة العامة للخدمات الحكومية خلال الفترة الماضية، كما يسري القرار نفسه على المزادات المقبلة.
ولفت إلى أنه من المرتقب الإعلان عن مزادات جديدة لسيارات النيابات خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد الاستقرار على موعد نهائي؛ حيث تمّت مخاطبة النيابة العامة لإجراء حصر بما لديها من سيارات تمهيدًا لطرحها في المزاد العلني.
واستطرد أن الهيئة ستعقد، منتصف أبريل المقبل، مزادًا علنيًّا لبيع 119 سيارة و"موتوسيكل" من الوحدات التابعة للمخابرات العامة، مشيرًا إلى أن هذه السيارات تخص علامات تجارية متعددة، كما أن موديلاتها حديثة، ومن ثم فإن هذه السيارات بحالة جيدة. وتتضمن قائمة السيارات طرازات ملاكي ونقل ونصف نقل وأتوتبيسات وميكروباص.
وزارة المالية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا