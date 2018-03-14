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الانتخابات الرئاسية تتصدر موضوعات التوك شو الليلة
الأربعاء 14 مارس 2018 04:59 م
الانتخابات الرئاسية
أخر الأخبار
الانتخابات الرئاسية
رحاب صبحى :
تناقش برامج التوك شو مساء اليوم الأربعاء، عددا من القضايا أبرزها الانتخابات الرئاسية، فضلا عن استضافتها عددا من الضيوف أبرزهم الفنانة الكبيرة نادية لطفي
وتستعرض المال أبرز خريطة قضايا التوك شو الليلة كالتالي:
نادية لطفى فى مساء DMC
تحل الفنانة الكبيرة نادية لطفى على قناة DMC فى برنامج "مساء DMC " على الإعلامي أسامة كمال مقدم البرنامج
وتكشف نادية لطفي رأيها في الحالة التي وصل عليها الفن والغناء الأن مقارنة بالزمن الجميل، وموقفها من مطالبات البعض للدولة بالتدخل لمساعدة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني
وتكشف لاول مرة كواليس اختراقها للحصار الإسرائيلي لبيروت وتفاصيل لقاءها بالمقاتلين، وماذا قالت عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي.
وتتحدث نادية لطفي عن تسببها في حدوث شجار بين إحسان عبد القدوس مع رمسيس نجيب، وكيف كان لقاءها الأول بعبد الحليم حافظ، وحقيقة حلمها بالصعود للفضاء و علاقتها بجمعية الحمير.
سميرة عبد العزيز فى “ 90 دقيقة " على المحور
يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج “ 90 دقيقة " فى الثامنة مساءً بقناة المحور الفضائية، الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، فى حلقة خاصة عن الفن والسياسة.
وتكشف سميرة عبد العزيز خلال حوارها مع الإعلامى محمد الباز رحلتها الفنية كيف بدأت وإلى أين وصلت الآن؟، وكيف كانت قصة زواجها من الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن؟.
كما تكشف الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز حقيقة زواج أم كلثوم وإنجابها 3 أولاد ولماذا تقدمت بشكوى لنقابة الصحفيين بسبب فبركة تصريحات زوجها الراحل محفوظ عبد الرحمن؟، وكيف عانت بشكل شخصى من الهجرة غير الشرعية ؟ ولماذا وصفت تجربة أشقاءها وأبناءهم فى الخارج بالفشل؟.
المشهد السياسي والانتخابات الرئاسية ببرنامج"من ماسبيرو"
يستضيف برنامج " من ماسبيرو" على القناة الثانية فى الواحدة والنصف صباحا ً ، الكاتبة الصحفية جيلان جبر عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، ويدور الحوارعن المشهد السياسى والانتخابات الرئاسية.
يذكر أن برنامج "من ماسبيرو" تقديم داليا ناصر وخالد سعد يرأس تحريره سوزي إبراهيم ومدير التحرير سماح محمود.
نوال الزغبى فى" صالون أنوشكا" على DMC
تحل الفنانة اللبنانية نوال الزغبى فى برنامج " صالون أنوشكا" على قناة DMC ضيفة على الفنانة أنوشكا ، وتتحدث الزغبى عن الغناء ورأيها فى الاغانى التى تقدم حالياً ، كما تستعيد ذكرياتها مع عدد من المطربينوالملحنين كما تغنى عددا من الاغانى التى أشتهرت بها على مدار مشوارها الفنى .
الانتخابات الرئاسية موضوع "الحياة اليوم "
يستضيف برنامج " الحياة اليوم " على قناة الحياة فى السابعة مساءً ، الدكتور صلاح حسب الله المتحدث بأسم مجلس النواب وحصاد مجلس النواب خلال الفترة الماضية ودور النواب فى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية .
ويحل فى الفقرة الثانية من الحلقة نائب وزير التخطيط الدكتور حسين أباظة .
والفقرة الثالثة يحل محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ويتحدث عن موسم الامتحانات بالجامعة وتجديد الخطاب الدينى .
الحلقة تقديم تامر أمين .
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