EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
بريطانيا تطرد 23 دبلوماسيا روسيا ردا على عملية الجاسوس المزدوج
الأربعاء 14 مارس 2018 04:57 م
تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا
أخر الأخبار
تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا
إعداد – عبدالغفور احمد محسن
أمرت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، بطرد 23 دبلوماسيا روسيا يشتبه في وجود علاقة بينهم وبين محاولة تسميم سيرجي سكريبال الجاسوس الروسي المزدوج وابنته بغاز الأعصاب، وفقا لبلومبرج.
وقالت ماي إن بلادها ستتحرك لتجميد الأصول المملوكة للدولة الروسية في بلادها عند الضرورة للرد على ما قالت إنه "استخدام غير قانوني للقوة" من روسيا ضد بريطانيا.
وحذرت من أن "إجراءات أخرى" يمكن اتخاذها سرا، في تلميح إلى احتمال إطلاق هجوم سيبراني على موسكو.
وجاء الرد البريطاني بعد رفض روسيا الانصياع لمهلة حددتها بريطانيا لموسكو انتهت في منتصف ليل أمس، لتقديم تفسير حول الهجوم على العميل الروسي السابق.
وقال ماي لأعضاء البرلمان في لندن اليوم :"أظهر ردهم ازدراء تاما لخطورة هذه الأحداث .. لم يقدموا أي تفسير.. لا يوجد استنتاج بديل آخر غير أن الدولة الروسية كانت مذنبة".
وأضافت أن هذه هي أكبر عملية طرد لدبلوماسيين من لندن في 30 عاما وستقلص من قدرات المخابرات الروسية في بريطانيا لأعوام مقبلة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا