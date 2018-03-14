بريطانيا تطرد 23 دبلوماسيا روسيا ردا على عملية الجاسوس المزدوج

تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا

إعداد – عبدالغفور احمد محسن



أمرت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، بطرد 23 دبلوماسيا روسيا يشتبه في وجود علاقة بينهم وبين محاولة تسميم سيرجي سكريبال الجاسوس الروسي المزدوج وابنته بغاز الأعصاب، وفقا لبلومبرج.



وقالت ماي إن بلادها ستتحرك لتجميد الأصول المملوكة للدولة الروسية في بلادها عند الضرورة للرد على ما قالت إنه "استخدام غير قانوني للقوة" من روسيا ضد بريطانيا.



وحذرت من أن "إجراءات أخرى" يمكن اتخاذها سرا، في تلميح إلى احتمال إطلاق هجوم سيبراني على موسكو.



وجاء الرد البريطاني بعد رفض روسيا الانصياع لمهلة حددتها بريطانيا لموسكو انتهت في منتصف ليل أمس، لتقديم تفسير حول الهجوم على العميل الروسي السابق.



وقال ماي لأعضاء البرلمان في لندن اليوم :"أظهر ردهم ازدراء تاما لخطورة هذه الأحداث .. لم يقدموا أي تفسير.. لا يوجد استنتاج بديل آخر غير أن الدولة الروسية كانت مذنبة".



وأضافت أن هذه هي أكبر عملية طرد لدبلوماسيين من لندن في 30 عاما وستقلص من قدرات المخابرات الروسية في بريطانيا لأعوام مقبلة.