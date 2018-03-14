السويدى: دول تشن حربا اقتصادية على مصر ونتائج الإصلاحات قادمة

معتز محمود

قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وزعيم ائتلاف دعم مصر صاحب لأغلبية فى البرلمان، اليوم الأربعاء، إن مصر فى حالة حرب ،بشقين الأولى هى الحرب القائمة فى سيناء،و الثانية هى الحرب الاقتصادية التى تشنها بعض الدول على مصر لعدم الخروج من الوضع الراهن.





وأضاف خلال اللقاء الموسع الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية وحضره عدد من نواب البرلمان، أنه لابد أن نعمل على أن تظهر صورة مصر فى الانتخابات الرئاسية بمظهر يرسل رسائل سياسية للعالم بالوقوف خلف القيادة السياسية.





وأشار رئيس اتحاد الصناعات إلى أن هناك مراحل كثيرة أنجزت ولا زلنا مكلملين، لافتا إلى أن الصعب قد مر.





واعتبر السويدى أن ناتج الإصلاحات قادم، والاستعجال عليه بصورة معينة يعد أمرا صعبا.



ولفت إلى أن مصر محظوظة بأن لديها رئيس الجمهورية أمين صريح وكل ما يعمله للمصلحة العامة ولا يعمل لصالح مجموعة أفراد.





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