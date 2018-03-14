EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
السويدى: دول تشن حربا اقتصادية على مصر ونتائج الإصلاحات قادمة
الأربعاء 14 مارس 2018 04:09 م
محمد زكي السويدي 99
أخر الأخبار
محمد زكي السويدي 99
معتز محمود
قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وزعيم ائتلاف دعم مصر صاحب لأغلبية فى البرلمان، اليوم الأربعاء، إن مصر فى حالة حرب ،بشقين الأولى هى الحرب القائمة فى سيناء،و الثانية هى الحرب الاقتصادية التى تشنها بعض الدول على مصر لعدم الخروج من الوضع الراهن.
وأضاف خلال اللقاء الموسع الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية وحضره عدد من نواب البرلمان، أنه لابد أن نعمل على أن تظهر صورة مصر فى الانتخابات الرئاسية بمظهر يرسل رسائل سياسية للعالم بالوقوف خلف القيادة السياسية.
وأشار رئيس اتحاد الصناعات إلى أن هناك مراحل كثيرة أنجزت ولا زلنا مكلملين، لافتا إلى أن الصعب قد مر.
واعتبر السويدى أن ناتج الإصلاحات قادم، والاستعجال عليه بصورة معينة يعد أمرا صعبا.
ولفت إلى أن مصر محظوظة بأن لديها رئيس الجمهورية أمين صريح وكل ما يعمله للمصلحة العامة ولا يعمل لصالح مجموعة أفراد.
.
معتز محمود
قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ،وزعيم الاغلبية فى البرلمان أن مصر فى حالة حرب ،بشقين الاولى هى الحرب القائمة فى سيناء ،والثانية هى الحرب الاقتصادية التى تشنها بعض الدول على مصر لعدم الخروج من الوضع الراهن.
وأضاف خلال
اللقاء الموسع الذي نظمته الغرفة التجارية بالاسكندرية وحضره عدد من نواب البرلمان
انه لابد ان نعمل على ان تظهر صورة مصر فى الانتخابات الرئاسية بمظهر يرسل رسائل سياسية للعالم بالوقوف خلف القيادةالسياسية.
وأشار رئيس اتحاد الصناعات ،وزعيم الاغلبية فى البرلمان الى أن هناك مراحل كثيرة أنجزت ولازلنا مكلملين ،لافتا الى أن الصعب قد مر.
وأعتبر السويدى أن ناتج الاصلاحات قادم ،والاستعجال عليه بصورة معينة يعد أمر صعب ،لافتا الى أن مصر محظوظة بأن لديها رئيس الجمهورية امين صريح كل ما يعمله للمصلحة العامة ولا يعمل لصالح مجموعة أفراد.
.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا