الاجتماع السنوي للبنك الإسلامى للتنمية مطلع أبريل بتونس

البنك الإسلامى للتنمية

المال- خاص



عقد مجموعة البنك الإسلامى للتنمية مؤتمرها السنوى الثالث والأربعين بتونس، من 1 : 5 أبريل الجاري، تحت مسمى "شراكات من أجل التنمية المستدامة: العمل معاً لتحفيز تنمية الرأسمال البشري والابتكار والتحوّل الرقميّ.



ويشارك في الاجتماع محافظو الدول الأعضاء بالمجموعه والوفود الرسمية للدول الى جانب عدد من ممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدني. ويركز المؤتمر السنوى فى دورته الحاليه على مناقشه قضايا التنمية والمسائل المؤسسية التى تحظى بأهتمام الدول الأعضاء المساهمين فى مجموعه البنك الإسلامى للتنمية.



من حانبه، أعرب الدكتور بندر حجار رئيس مجموعه البنك الإسلامى للتنمية عن شكره العميق للتعاون المتميز بين الحكومه التونسيه ومجموعه البنك الأمر الذى سهل كثيرا أعمال البنك فى تونس.



وأكد رئيس مجموعة البنك أن الإجتماع السنوى للبنك يمثل تظاهرة اقتصاديه وتنمويه كبيرة فإلى جانب الإجتماع السنوى لمجلس محافظى البنك سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المعرفيه (25-30 حدث) تتعلق بالقضايا المحليه والإقليمية والدوليه وكذلك الإجتماعيه والإقتصاديه التى تواجهه الدول الأعضاء ،مضيفا أنه تم دعوة مجموعه من المانحين ثنائى ومتعددى الأطراف للمشاركه بصفه مراقبين .



ويخصص المؤتمر الثلاث أيام الأولى لمناقشة قضايا التمويل والتنمية حيث سيتم عقد عدد من ورش العمل والمنتديات التى تضم كبار المتحدثين من ممثلى الدول والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى الى جانب نخبه من الأكاديمين والخبراء بهدف تشجيع المناقشات وتحفيز المشاركة وتبادل المعلومات والتعاون بين الدول الأعضاء.



ويبدأ الإفتتاح الرسمى للاجتماعات السنوية لمجموعه البنك الإسلامى للتنمية يوم الثلاثاء الموافق 3 أبريل 2018)،يلية عقد الاجتماع السنوى ال43 لمجلس محافظى مجموعه البنك الإسلامى للتنمية يوم الأربعاء الموافق ( 4 أبريل2018)



كما تشمل الفعاليات عقد الاجتماع السنوى ال25 للمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات والاجتماع السنوى ال11 لمجلس محافظى صندوق التضامن الاسلامى والاجتماع السنوى ال18 للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ،والاجتماع السنوى ال13 للجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلاميه لتمويل التجارة.بالاضافة لذلك يعقد على هامش الفعاليات اجتماعات اتحاد مستشارى الدول الاسلامية واجتماع مقاولى الدول الإسلاميه.



والبنك الإسلامى للتنمية مؤسسة مالية دوليه أنشأت تطبيقا لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلاميه الذى عقد فى ذى القعدة 1393 هجرى (ديسمبر 1973) بمدينه جدة ،وعقد الإجتماع التأسيسى لمجلس محافظى البنك فى رجب 1395 (يوليو 1975) وبدأ نشاطه الرسمى فى 15 شوال 1395 (20 اكتوبر 1975).ويضم البنك فى عضويته 57 دوله ،ويبلغ رأسماله المصرح به 150 مليار دولار امريكي .



وتتكون مجموعه البنك الإسلامى للتنمية من خمسه كيانات :البنك الإسلامى للتنمية والمعهد الإسلامى للبحوث والتدريب والمؤسسة الإسلاميه لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.



ويسعى البنك من خلال أنشطته الى النهوض بالتنمية البشرية الشامله لاسيما فى المجالات ذات الأوليه وهى تخفيف حدة الفقر والإرتقاء بالصحه والنهوض بالتعليم وتحسين الحوكمه وتحقيق الازدهار للشعوب.

