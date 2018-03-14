معهد البترول الأمريكي

خالد بدر الدين



هبطت أسعار البترول بأكثر من 2.4 % منذ بداية هذا الأسبوع حتى الآن لينزل إلى حوالى 64.47 دولار لبرميل خام القياس العالمى مزيج برنت و 60.65 دولار لبرميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مع تزايد الإنتاج الأمريكى .



وارتفع الإنتاج الأمريكي بأكثر من 25 % منذ منتصف عام 2016 حتى الآن ليتجاوز 10.37 مليون برميل يوميا لتتفوق الولايات المتحدة بذلك على السعودية أكبر مصدر للخام في العالم.



وذكرت وكالة رويترز ان أسعار النفط تراجعت اليوم الأربعاء بحوالى 1.5 % لتواصل الخسائر التي تكبدتها خلال اليومين الماضيين مع ارتفاع الإنتاج والمخزونات الأمريكية و الذي طغى على بيانات صينية قوية ترجح احتمال زيادة واردات البترول للصين أكبر مشتر للخام في العالم.



وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الإنتاج الأمريكي لأكثر من 11 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام الجارى ليتجاوز إنتاج روسيا أكبر منتج للخام في العالم.



وأعلنت الصين اليوم إن إنتاجها المحلي من النفط خلال شهري يناير وفبراير انخفض 1.9 % على أساس سنوي ليهبط إلى 30.37 مليون طن أو ما يعادل 3.77 مليون برميل يوميا بينما زاد استهلاك الخام 7.3 % ليصل إلى 93.4 مليون طن مما يعنى تزايد الحاجة إلى واردات أكثر من البترول.