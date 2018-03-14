كونتيننتال تطلق مشروعا عقاريا بدبي لاند باستثمارات مليار درهم

لاند مارك

المال خاص



أعلنت شركة "كونتيننتال للاستثمار"، وھي شركة مملوكة من "لاندمارك صبور"، ٕاحدى الشركات الرائدة في قطاع العقارات المصري إطلاق مشروع "ركان السكنى" فى منطقة دبى لاند، على مساحة 2.6 مليون قدم مربعة، وبقيمة مليار درهم ( 272 مليون دولار أمريكي).



جاء إطلاق مشروع "رُكان السكني" خلال حفل أقيم في دبي تحت شعار «استنشق عبير الحياة»، وبحضور لفيف من رجال الأعمال والمسؤولين في القطاعين العام والخاص ونخبة من الإعلاميين والفنانين ورواد التواصل الاجتماعي في مصر والإمارات



** مجمع سكني متكامل



يضم المشروع مجمعا سكنيا متكامل الخدمات يتكون من فلل، وتاون هاوس، وتوين هاوس، واستوديوهات، وشقق فاخرة بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى منطقة تجارية تتكون من مساحات للبيع بالتجزئة، وأماكن مميزة للتنزه، ومرافق ترفيهية تضم ملاعب تنس، ونوادى رياضية، وطرقا مخصصة للجرى، والدراجات، ومسجدا، وحضانة.



وقال أحمد صبور الرئيس التنفيذى لشركة "كونتيننتال للاستثمار"، إنه لمن دواعى سرورنا الكشف عن تفاصيل مشروع "ركان السكنى" الذى يحتفل بتنوع المشهد العمرانى والثقافى والحضارى فى إمارة دبى



وأضاف "يطرح هذا المشروع أسلوبا جديدا للعيش فى دبى مستوحى من ثقافة المجتمع، إذ يتكون من مساحات للبيع بالتجزئة ومرافق ترفيهية ومنازل للإقامة، تحيط بها جميعا المساحات الخضراء، بتصاميم تعكس اهتمامنا الأول بالسكان ليحظوا بفرصة الإقامة فى بيئة تنعم بأجواء الإيجابية والإلهام والقيم النبيلة. ونحن على ثقة من قدرة سوق عقارات دبى على استقطاب الرأسمال العربى والأجنبى، وتقديم عوائد استثمارية هى من الأعلى إقليميا"



وتابع "اختيار موقع "ركان السكنى" جاء بعد دراسة مستفيضة لأفضل المواقع المتاحة، حيث وقع اختيارنا على دبى لاند التى باتت إحدى المناطق العمرانية الأسرع نموا وذات العوائد الاستثمارية المجزية، وإحدى وجهات الجذب للمستثمرين الجدد، والتى تتيح لهم عوائد مرتفعة فى المستقبل".



ويأتى إطلاق مشروع ركان ضمن خطط الشركة واستراتيجيتها فى التوسع بمشاريعها النوعية، وخاصة بعد النجاح اللافت الذى حققه برج كونتيننتال بتكلفة تزيد على 400 مليون درهم، الواقع فى "مارينا دبى"، والمؤلف من219 شقة موزعة على 29 طابقا سكنيا، والذى يتميز بإطلالة ساحرة، ومرافق ترفيهية رائعة.



