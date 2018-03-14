EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
تأميـــن
جمعية الرعاية الصحية تعلن تطوير موقعها الإلكترونى
الأربعاء 14 مارس 2018 02:59 م
إيهاب أبو المجد78
أخر الأخبار
إيهاب أبو المجد78
الشاذلى جمعة
طورت الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، موقعها الإلكترونى، ليضم مكتبة للقوانين المنظمة لصناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية.
ويضم الموقع أهم ما دار خلال الندوات وورش العمل، التى تناقش هذه القوانين خلال الفترة الماضية.
وكشف الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية والعضو المنتدب لشركة "بلاتينوم للرعاية الصحية"، أن الموقع يضم محاضرات الدورات التعليمية والندوات وورش العمل بهدف إتاحة الفرصة لجميع الأعضاء بالاستفادة منها.
وأضاف أبو المجد، على هامش الجمعية العمومية للجمعية المصرية لإدارة شركات الرعاية الصحية، أن الموقع يضم كافة الأنشطة التى قامت بها الجمعية، منها بروتوكولات التعاون والاتفاقيات مع الجهات المختلفة بجانب عرض الخدمات المقدمة للأعضاء، وتسديد رسوم الاشتراك والسماح للشركات الأعضاء بالإعلان على موقع الجمعية.
التأمين
الاتحاد المصري للتأمين
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا