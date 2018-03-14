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روش للأدوية تنظم دورتين للعاملين بشركات الرعاية الصحية
الأربعاء 14 مارس 2018 02:56 م
ايهاب أبو المجد
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ايهاب أبو المجد
الشاذلى جمعة
نظمت شركة "روش للأدوية"، دورتين لتدريب لمديرى الإدارات الطبية والعاملين بشركات الرعاية الصحية، الأعضاء بالجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية.
وكشف الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، والعضو المنتدب لشركة "بلاتينوم للرعاية الصحية"، أن تلك الدورات التدريبية تأتى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجمعية، وشركة "روش للأدوية" السويسرية، بهدف تنمية قدرات العاملين فى نشاط الرعاية الصحية.
وأضاف أبو المجد، على هامش الجمعية العمومية العادية لجمعية شركات إدارة الرعاية الصحية، أن البروتوكول من أهم أنجازات الجمعية خلال العام الماضى، ويتم بموجبه توفير العلاج الخاص بمرض السرطان المنتج من شركة "روش" للمرضى التابعين للشركات أعضاء الجمعية بنفس أسعار وزارة الصحة.
وأوضح أن ذلك يساهم فى توفير العلاج الطبى لمرضى السرطان والعمل على تقليل تكلفة العلاج للتخفيف عن كاهل المرضى، ومساعدة شركات الرعاية الصحية فى أداء دورها فى تقديم أفضل الخدمات لعملاءها بأفضل الأسعار.
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