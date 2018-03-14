النساجون توضح أسباب تراجعها عن اكتتاب زيادة رأسمال تابعة بأمريكا

النساجون الشرقيون

رجب عزالدين



تراجعت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، عن الاكتتاب فى زيادة رأسمال شركة النساجون أمريكا "التابعة"، بقيمة 12 مليون دولار.



وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن التوسعات التى تقوم بها فى مصر دفعتها للاعتذار عن زيادة رأس المال الشركة التابعة فى الولايات المتحدة الأمريكية.



وتتمثل التوسعات المشار إليها فى إقامة مصنع سجاد جديد وشراء أنوال، وخطوط تجهيز جديدة وماكينات خيوط لزيادة الطاقة الإنتاجية.



وأضافت الشركة أن تلك التوسعات دفعت مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون أمريكا بالبحث فى مصادر تمويلية أخرى لتمويل توسعاتها.



وفى يناير الماضى قام محمد فريد خميس (مؤسس ومساهم رئيسى ) بالاكتتاب الجزئى فى شركة النساجون الشرقيون فى أمريكا، بقيمة 6 ملايين دولار لتصل حصة النساجون الشرقيون للسجاد فى الشركة الأمريكية إلى 82%.

