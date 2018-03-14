EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
النساجون توضح أسباب تراجعها عن اكتتاب زيادة رأسمال تابعة بأمريكا
الأربعاء 14 مارس 2018 01:32 م
النساجون الشرقيون
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
النساجون تضيف خطوط إنتاج بـ 600 ألف يورو
النساجون الشرقيون
رجب عزالدين
تراجعت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، عن الاكتتاب فى زيادة رأسمال شركة النساجون أمريكا "التابعة"، بقيمة 12 مليون دولار.
وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن التوسعات التى تقوم بها فى مصر دفعتها للاعتذار عن زيادة رأس المال الشركة التابعة فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتمثل التوسعات المشار إليها فى إقامة مصنع سجاد جديد وشراء أنوال، وخطوط تجهيز جديدة وماكينات خيوط لزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأضافت الشركة أن تلك التوسعات دفعت مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون أمريكا بالبحث فى مصادر تمويلية أخرى لتمويل توسعاتها.
وفى يناير الماضى قام محمد فريد خميس (مؤسس ومساهم رئيسى ) بالاكتتاب الجزئى فى شركة النساجون الشرقيون فى أمريكا، بقيمة 6 ملايين دولار لتصل حصة النساجون الشرقيون للسجاد فى الشركة الأمريكية إلى 82%.
النساجون الشرقيون
النساجون الشرقيون للسجاد
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا