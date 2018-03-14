EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
معرض لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهرم
الأربعاء 14 مارس 2018 01:24 م
معرض للمشروعات الصغيرة
أخر الأخبار
معرض للمشروعات الصغيرة
ياسمين فواز:
افتتحت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين أول أمس، معرضا لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الهرم، بهدف تشجيع الشباب ودعم الأسر المتوسطة بأسعار جيدة للمنتجات المصنوعة بأيدى مصرية.
وكشفت البطران عن مشاركة ما يقرب من ٦٠ عارضا بمنتجات منها الملابس والمنتجات الجلدية والعطور والمنظفات، وهدايا عيد الأم، ومنتجات رمضانية، بالإضافة إلى 15 طنا من الخضر والفاكهة، والأسماك.
وأكدت أن المعرض شهد إقبالا ملحوظا من المواطنين، نظرا لجودة المعروض، وأسعارها التى كانت في متناول محدودى الدخل.
كما وضعت عضو مجلس النواب حجر الأساس لأول مكتب بريد بنزلة البطران، للنهوض بخدمات المواطنين، خاصة كبار السن.
اقتصاد وأسواق
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا