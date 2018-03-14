معرض لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهرم

معرض للمشروعات الصغيرة



ياسمين فواز:



افتتحت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين أول أمس، معرضا لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الهرم، بهدف تشجيع الشباب ودعم الأسر المتوسطة بأسعار جيدة للمنتجات المصنوعة بأيدى مصرية.



وكشفت البطران عن مشاركة ما يقرب من ٦٠ عارضا بمنتجات منها الملابس والمنتجات الجلدية والعطور والمنظفات، وهدايا عيد الأم، ومنتجات رمضانية، بالإضافة إلى 15 طنا من الخضر والفاكهة، والأسماك.



وأكدت أن المعرض شهد إقبالا ملحوظا من المواطنين، نظرا لجودة المعروض، وأسعارها التى كانت في متناول محدودى الدخل.



كما وضعت عضو مجلس النواب حجر الأساس لأول مكتب بريد بنزلة البطران، للنهوض بخدمات المواطنين، خاصة كبار السن.

