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تأميـــن
اللبنانية السويسرية تبرم عقود تأمين طبي بمليار جنيه
الأربعاء 14 مارس 2018 01:22 م
الدكتور دينا جميل، رئيس قطاع التأمين الطبى بالشركة اللبنانية
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الدكتور دينا جميل، رئيس قطاع التأمين الطبى بالشركة اللبنانية
مروة عبد النبى
أبرمت الشركة اللبنانية السويسرية تكافل - مصر، مجموعة من عقود التأمين الطبى، خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى، بإجمالى تغطيات تتجاوز مليار جنيه، وأبرزها شركة مصر للصيانة EMC.
وقالت الدكتور دينا جميل، رئيس قطاع التأمين الطبى بالشركة اللبنانية السويسرية، إن التغطيات التأمينية التى توفرها هذه العقود تشتمل على الكشوفات الطبية بالعيادات الخارجية والأشعة والتحاليل والعلاج الطبيعى والعمليات الجراحية.
وأضافت أن شركتها كانت تستهدف 70 مليون أقساط، بنهاية العام المالى الحالى، بفرع التأمين الطبى مقابل 40 مليون جنيه للعام المالى الماضى، لكن نمو حجم الأعمال بالفرع وكثافة إبرام العقود الطبية التى أبرمتها ينذر بنمو تتجاوز نسبته 50% .
وأشارت رئيس قطاع الطبى بـ"اللبنانية السويسرية، إلى قرب إعلان الشركة عن طرح منتجها الجديد الذى يتيح مجموعة مميزة من التغطيات الطبية، والتى تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، من منطلق ثقتها فى أن هذا القطاع من الشركات هو أحد ركائز دعم الاقتصاد خاصة فى هذه المرحلة.
ولفتت إلى أن الشركة حققت نمو فى برنامج التأمين الطبى الفردى الذى طرحته مؤخرًا نسبة نمو تجاوزت 100% فى العام الحالى.
وأكدت جميل على تطور السياسة الاكتتابية لفرع التأمين الطبى خصيصًا، وذلك بعد إعادة كافة شركات التأمين التى تزاول الطبى النظر فى أسعاره.
وأشارت إلى أن رفع السوق لمعدلات أسعار التأمين الطبى مؤخرًا بنسبة تجاوزت 35%، سيساهم فى بناء محفظه تأمينيه مستقره على المدى الطويل، مؤكدة ارتفاع مستوى ادراك العملاء لقيمة التامين الطبى وتوفر تغطياته لهم وما يقدمه من خدمات بغض النظر عن السعر، متوقعة طفرة كبيرة فى نمو حجم أعمال محافظ الطبى بسوق التأمين غير مسبوقة.
مصر للتأمين
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