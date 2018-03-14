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بورصة وشركات
حماية المستثمر يمول مركز طوارئ السمسرة بـ 8 ملايين جنيه
الأربعاء 14 مارس 2018 12:46 م
شركات السمسرة 55
أخر الأخبار
شركات السمسرة 55
منى عبدالباري
كشفت القوائم المالية لصندوق حماية المستثمر، أن الصندوق مول مراكز الطواريء لشركات السمسرة العام الماضي، 8 ملايين جنيه، مقارنة بلاشىء العام السابق.
ويتيح النظام الأساسي للصندوق استخدام جزء من أمواله لا يتعدى الـ%1 فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر، وتوعية المتعاملين فى السوق وتحقيق الوقاية السابقة، وتطوير البنية التكنولوجية لشركات السمسمرة.
كانت مصادر صرحت لـ "المال" سابقًا، أن شركات السمسمرة لديها أموال مستحقة لدى الصندوق قيمتها 14 مليون جنيه، يتم صرف جزء منها في الربع الأول من العام الحالي إذا ما اتخذ مجلس إدارة الصندوق قرارا في هذا الصدد.
وأظهرت القوائم المالية للصندوق التي حصلت "المال" على نسخة منها تحقيقه صافي أرباح بقيمة 215 مليون جنيه العام الماضي، بزيادة 25% مقارنة بالعام 2016، بمستوى 172 مليون جنيه.
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