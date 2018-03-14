الصين تسعى لتوحيد الرقابة على قطاعي البنوك والتأمين

علم الصين

إعداد ـ خالد بدر الدين:



تسعى الصين لدمج الهيئة التنظيمية لكل من قطاعى البنوك والتأمين، فى خطوة طال انتظارها لتبسيط الرقابة على النظام المالى وإحكامها، فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، على أن يتبع الكيان الجديد الحكومة بشكل مباشر.



وذكرت وكالة رويترز، أن وثيقة برلمانية صادرة أمس الثلاثاء، أظهرت أن الصين ستنقل بعض مهام الرقابة على قطاعى البنوك والتأمين، اللذين يبلغ حجمهما حوالى 42 تريليون دولار، للبنك المركزى.



وقال صندوق النقد الدولى إن قطاعى البنوك والتأمين بالصين حققا نموا سريعا من حيث الحجم والتعقيد، ليصبحا الأكبر فى العالم من حيث الأصول المالية، التى تبلغ حوالي 470 % من الناتج المحلى الإجمالى للصين.



وتشن حكومة بكين منذ بداية العام الماضى حملة على ممارسات خطيرة فى السوق، وأصدرت جهات رقابية مختلفة فى البلاد مجموعة من اللوائح الجديدة، فى محاولة لكبح المخاطر وتزايدت صعوبة تنظيم القطاع المالى فى الصين نظرا لضخامته.



وأعلنت وكالة شينخوا الصينية، أن حكومة بكين ستؤسس لجنة للتنظيم المصرفى والتأمينى، وفقا لخطة رفعت إلى الهيئة التشريعية الوطنية أمس الثلاثاء، وستضطلع اللجنة بشكل رئيسى بالرقابة على الصناعات المصرفية والتأمينية وتخفيف المخاطر المالية ومعالجتها وحماية حقوق المستهلكين.



ومن المقرر أن يتم حل لجنتى التنظيم المصرفى الصينية وتنظيم التأمين، وفقا لخطة بشأن إعادة الهيكلة المؤسسية التابعة لمجلس الدولة، والتى رفعت إلى الدورة الأولى للمجلس الوطنى الـ 13 لنواب الشعب الصينى.



ويعتزم المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى اتخاذ خطوات لصياغة قانون للاستثمارات الأجنبية والقيام ببحث لوضع قانون لضريبة العقارات.



وتم إدراج هذه الخطة التشريعية فى تقرير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى الـ 12 لنواب الشعب الصينى، الذى قدمه تشانغ ده جيانغ، رئيس اللجنة، إلى الدورة الأولى للمجلس الوطنى الـ13 لنواب الشعب الصينى للمراجعة.



وقال تشانغ يه تسوى، المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطنى الـ13 لنواب الشعب الصينى، فى مؤتمر صحفى منذ أسبوع، إن قانون الاستثمارات الأجنبية يهدف لتعزيز وحماية الاستثمارات الأجنبية.



وأضاف تشانغ أن القانون الجديد سيلتزم بسياسات تتعلق بمعايير عالية لتحرير وتسهيل التجارة والاستثمار وتسهيل دخول الشركات الأجنبية للسوق بشكل كبير.



وقال خبراء إن هذا القانون سيخلق بيئة تجارية شفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها للمستثمرين الأجانب، وسيحمى حقوقهم ومصالحهم، إلى جانب ضمان حصولهم على معاملة وطنية وسوق عادلة.



ومن المقرر أن يسن المشرعون الصينيون - بالإضافة إلى قانون الاستثمارات الأجنبية - قوانين حول الضرائب، بينها ضريبة شراء السيارات وضرائب الموارد وقانون للتجارة الإلكترونية، وفقا لخطة المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى للخمسة أعوام المقبلة.



وذكر التقرير أنه ستتم مراجعة قوانين جمع وإدارة الضرائب، وعقود الأراضى الريفية، وإدارة الأراضى، والإجراءات الجنائية، وأن العمل المتعلق بجميع القوانين المدنية سيتم بشكل أسرع.