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بورصة وشركات
بايونيرز القابضة تقلص حصتها بالمصريين للإسكان.. وتبيع 1.8 مليون سهم
الأربعاء 14 مارس 2018 12:26 م
بايونيرز
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بايونيرز
رجب عزالدين
أعلنت شركة "بايونيرز" القابضة للاستثمارات المالية، عن بيع 1.8 مليون سهم فى شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بقيمة 6.6 مليون جنيه تقريبًا.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: "بذلك تنخفض حصة بايونيرز إلى 3.07% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 5.03% قبل العملية".
وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 3.70 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، والإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وقالت الشركة فى بيان منفصل للبورصة، إن شركة المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية اشترت الأسهم المذكورة من بايونيرز بالقيمة المشار إليها لترتفع حصتها من 25.42% إلى 27.38% من أسهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.
ويبلغ رأسمال الشركة 183.39 مليون جنيه، موزعًا على 91.69 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهان للواحد.
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية
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