EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
تأميـــن
ننشر تشكيل لجان الحياة بالاتحاد المصرى للتأمين
الأربعاء 14 مارس 2018 12:20 م
الاتحاد المصرى للتأمين
أخر الأخبار
الاتحاد المصرى للتأمين
الشاذلى جمعة
اعتمد المجلس التنفيذى لتأمينات الحياة، تشكيل لجنتى تأمينات الحياة، وهما: "تأمينات الحياة الجماعية"، و"الأشخاص والخبرة الاكتوارية"، التى تم اعتمادها كذلك من قبل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، بعد إعادة تشكيلها.
ويضم تشكيل لجنة الحياة الجماعية، كلا من محمد مصطفى ممثلا عن شركة "مصر لتأمينات الحياة" ورئيسًا للجنة، وماجد محمد شوقى ممثلا عن شركة "اليانز لتأمينات الحياة" ونائبًا لرئيس اللجنة، ورمضان البحيرى ممثلًا عن شركة "قناة السويس لتأمينات الحياة"، وعماد عبد ربه ممثلاً عن شركة "المهندس لتأمينات الحياة"، ووائل عبد التفاح الشربينى ممثلاً عن لشركة "أروب لتأمينات الحياة"، وأحمد عيسى ممثلا عن شركة "الدلتا لتأمينات الحياة"، ونهال عباس ممثلة عن شركة "كيو.إن.بى لتأمينات الحياة"، وداليا عبد الكريم ممثلة عن شركة "المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى، فضلًا عن أميرة محمد ممثلة عن شركة "طوكيو مارين فاملى تكافل".
وضم تشكيل اللجنة عضوين مستمعين، وهما: عزت حسنى ممثلاً عن شركة "اللبنانية السويسرية للتأمين"، وجورج نبيل ممثلا عن شركة "أمكسا لتأمينات الحياة".
أما لجنة تأمينات الأشخاص والخبرة الاكتوارية فضمت كلا من محمد عبد الفضيل ممثلا عن شركة "طوكيو مارين فاملى تكافل" ورئيسا للجنة بجانب مصطفى صلاح، ممثلاً عن شركة "الدلتا لتأمينات الحياة" ونائبا للرئيس، وكذلك أحمد الهوارى ممثلاً عن شركة "مصر لتأمينات الحياة"، وعلاء سعيد ممثلا عن شركة"قناة السويس لتأمينات الحياة"، ورنا بدوى ممثلا عن شركة "أكسا لتأمينات الحياة"، ومى سامى ممثلة عن شركة "مت لايف لتامينات الحياة" بجانب ارينى عزمى عن شركة "أليانز لتأمينات الحياة"، وحسام درغام عن شركة "اللبنانية السويسرية للتأمين" فضلًا عن أحمد رشوان عن شركة "تشب لتأمينات الحياة".
وشملت اللجنة ثلاثة أعضاء مستمعين وهم طاهر أبو سريع، ممثلًا عن شركة "اروب لتأمينات الحياة"، وشاهيناز الشرقاوى ممثلة عن شركة "المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى"، بجانب أحمد عبد الوهاب ممثلا عن شركة "المهندس لتأمينات الحياة".
الاتحاد المصري للتأمين
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا