ننشر تشكيل لجان الحياة بالاتحاد المصرى للتأمين

الاتحاد المصرى للتأمين

الشاذلى جمعة



اعتمد المجلس التنفيذى لتأمينات الحياة، تشكيل لجنتى تأمينات الحياة، وهما: "تأمينات الحياة الجماعية"، و"الأشخاص والخبرة الاكتوارية"، التى تم اعتمادها كذلك من قبل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، بعد إعادة تشكيلها.



ويضم تشكيل لجنة الحياة الجماعية، كلا من محمد مصطفى ممثلا عن شركة "مصر لتأمينات الحياة" ورئيسًا للجنة، وماجد محمد شوقى ممثلا عن شركة "اليانز لتأمينات الحياة" ونائبًا لرئيس اللجنة، ورمضان البحيرى ممثلًا عن شركة "قناة السويس لتأمينات الحياة"، وعماد عبد ربه ممثلاً عن شركة "المهندس لتأمينات الحياة"، ووائل عبد التفاح الشربينى ممثلاً عن لشركة "أروب لتأمينات الحياة"، وأحمد عيسى ممثلا عن شركة "الدلتا لتأمينات الحياة"، ونهال عباس ممثلة عن شركة "كيو.إن.بى لتأمينات الحياة"، وداليا عبد الكريم ممثلة عن شركة "المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى، فضلًا عن أميرة محمد ممثلة عن شركة "طوكيو مارين فاملى تكافل".



وضم تشكيل اللجنة عضوين مستمعين، وهما: عزت حسنى ممثلاً عن شركة "اللبنانية السويسرية للتأمين"، وجورج نبيل ممثلا عن شركة "أمكسا لتأمينات الحياة".



أما لجنة تأمينات الأشخاص والخبرة الاكتوارية فضمت كلا من محمد عبد الفضيل ممثلا عن شركة "طوكيو مارين فاملى تكافل" ورئيسا للجنة بجانب مصطفى صلاح، ممثلاً عن شركة "الدلتا لتأمينات الحياة" ونائبا للرئيس، وكذلك أحمد الهوارى ممثلاً عن شركة "مصر لتأمينات الحياة"، وعلاء سعيد ممثلا عن شركة"قناة السويس لتأمينات الحياة"، ورنا بدوى ممثلا عن شركة "أكسا لتأمينات الحياة"، ومى سامى ممثلة عن شركة "مت لايف لتامينات الحياة" بجانب ارينى عزمى عن شركة "أليانز لتأمينات الحياة"، وحسام درغام عن شركة "اللبنانية السويسرية للتأمين" فضلًا عن أحمد رشوان عن شركة "تشب لتأمينات الحياة".



وشملت اللجنة ثلاثة أعضاء مستمعين وهم طاهر أبو سريع، ممثلًا عن شركة "اروب لتأمينات الحياة"، وشاهيناز الشرقاوى ممثلة عن شركة "المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى"، بجانب أحمد عبد الوهاب ممثلا عن شركة "المهندس لتأمينات الحياة".